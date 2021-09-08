Евгений Попов: Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России

Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. От россиян уже поступают предложения об увековечении памяти главного спасателя страны.

В частности, народный артист РФ, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил возможность присвоения имени Зиничева одной из улиц Москвы.

"Евгений Зиничев - настоящий герой и человек, - рассказал журналистам Герасимов, отметив, что глава МЧС отдавал все силы этой доблестной профессии. - И погиб героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем".

Журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов также считает необходимым сохранить имя главы МЧС в памяти жителей страны.

"Предлагаю почтить память Евгения Зиничева, погибшего, как герой, присвоив его имя Институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, - написал в соцсетях Евгений Попов. - Институт входит в структуру МЧС и располагается в Фили-Давыдково, где мы совместно с его сотрудниками высаживали яблоневую аллею".

Всероссийский научно-исследовательский институт ГО и ЧС занимается инновационными решениями научно-технических проблем в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Журналист отметил, что Евгений Зиничев был активным сторонником использования цифровых технологий.

"Разработанная под его руководством система активного предупреждения позволила в разы снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. ВНИИ ГОЧС - признанный лидер по разработке и внедрению новых технологий безопасности человека в природной и техногенной сферах. Поэтому, считаю, институт будет с достоинством носить имя Евгения Николаевича Зиничева", - подчеркнул Попов.