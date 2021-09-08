ФАС и ЦБ предложили ужесточить правила рассылки рекламы для банков

Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили совместное письмо для кредитных организаций, в котором предлагают исключить из договора с заемщиком обязательное условие о получении рекламной информации. Регуляторы считают, что подобные требования банков и МФО при заключении кредитного договора нарушают законные права и интересы россиян.

"В целях защиты граждан от получения нежелательной рекламы ФАС и ЦБ рекомендуют кредиторам получать согласие заемщика при заключении договоров потребительского кредита в виде отдельного документа или формы на сайте, с указанием срока действия этого разрешения, не допуская при этом условия о его автоматической пролонгации", - отметили в пресс-службе ФАС.

При этом если согласие на получение рекламной информации содержится в других документах (например, в заявлении о предоставлении потребительского кредита), регуляторы рекомендуют кредиторам обеспечить для заемщика возможность проставления отдельной подписи в документе. При этом у клиента должна быть возможность отказаться от рекламной рассылки, считают ФАС и ЦБ.

"Отказ заемщика от получения рекламной информации не должен являться основанием для отказа ему в предоставлении услуг", - говорится в рекомендациях регуляторов.

В 2020 году ФАС рассмотрела свыше 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства, было пресечено почти 5 тыс. нарушений, назначено штрафов на 77,5 млн рублей. Больше всего жалоб на нарушение рекламного законодательства касается рекламы, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и смс), - 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 году таких нарушений было 12,86%.