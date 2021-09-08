В Турции обнаружен город дошумерской цивилизации

Турецкие археологи при проведении изыскательских работ на кургане Домузтепе на юге страны обнаружили следы поселения, возраст которого оценивается примерно в 7500 лет.

Как сообщает Daily Sabah, раскопки были проведены в районе Тюркоглу провинции Кахраманмараш. Руководит ими археолог Халил Текин из Университета Хаджеттепе, а курирует работы Министерство культуры и туризма Турции.

По словам Текина, раскопки на кургане проводятся уже несколько лет. Однако в этом году работы принесли наиболее интригующие результаты. Археологи буквально докопали до древнейшего культурного слоя. Они нашли остатки сооружений, которые указывают на то, что здесь существовало древнее поселение.

По предварительным оценкам, возраст этого города составляет около 7500 лет. Археологи предполагают, что он был построен так называемой дошумерской цивилизацией - группой первопроходцев, которые положили начало возникновению знаменитой шумерской цивилизации.

Как известно, шумеры - это древний народ Южной Месопотамии, государства, располагавшегося на территории современного Ирака. С шумерами традиционно связывается возникновение первой цивилизации, появление письменности, первых городов и государств Древней Месопотамии. Эти люди говорили на шумерском языке, который удалось расшифровать современным ученым. Однако происхождение шумеров и родственные связи их языка до сих пор точно не установлены.

В последние годы набирает популярность гипотеза о том, что так называемые дошумерцы проживали на территории Анатолии. По мнению Текина, обнаруженные в кургане предметы говорят в пользу этой гипотезы. Кстати, помимо остатков домов исследовательская команда раскопала древний бункер диаметром три метра.

"Это конкретное поселение, построенное 7500 лет назад, мы определяем как поселение дошумерского периода, - говорит Текин. - Оно доказывает, что здесь могло жить племя дошумерцев, которое вело оседлый образ жизни".