Госдеп не одобрит вылет из Афганистана самолетов с американцами и их союзниками

В этом документе, адресованном адвокату Эрику Монтальво, бывшему морскому пехотинцу США, который организовал серию эвакуационных рейсов для гражданских лиц из Афганистана в августе, чиновник госдепартамента признал, что любые рейсы, доставляющие афганских беженцев в Европу или на Ближний Восток, "могут потребовать некоторых указаний от правительства, что мы "одобряем" этот чартерный рейс". В письме уточняется, что госдеп не даст одобрение на такой полет.

На прошлой неделе New York Times сообщила, что юридическая фирма Монтальво зафрахтовала рейс для 300 человек из Афганистана, который приземлился в столице Катара Дохе 31 августа. Этот рейс, как сообщает издание, вызвал панику среди американских дипломатов и военнослужащих. В материале уточнялось, что Центральное командование США (CENTCOM) "не хотело, чтобы командир воздушного судна приземлил самолет, потому что у него не было "соответствующего статуса".

В электронном письме от государственного департамента к Монтальво от 1 сентября его предупредили, что "ни один чартер не может приземляться на базе министерства обороны США, и большинство, если не все страны ближневосточного региона, за исключением, возможно, Саудовской Аравии не разрешат приземлиться чартерам". "Вам нужно найти другую страну назначения, - уточнялось в электронном письме, - и это не могут быть США".

С тех пор как 30 августа завершился вывод американских вооруженных сил из Афганистана, частные лица и некоммерческие группы попытались организовать эвакуацию с территории, контролируемой "Талибаном", десятков американских граждан и, по оценкам наблюдателей, тысяч афганцев, которые помогали возглавляемым США силам НАТО в течение двадцатилетней войны.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что представление о том, что администрация Байдена пресекает подобные инициативы, неверно. Позже Псаки признала, что около 100 американских граждан все еще находятся в Афганистане, но не сказала, виноват ли госдепартамент или "Талибан" в задержке вылета их рейсов из Мазари-Шарифа, вместо этого обвиняя в данном вопросе "неправильные документы". Кроме того, она попыталась найти в этом "террористический след". "Мы знаем, что организация ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) очень заинтересована в атаках на авиационные цели и наш персонал на наших военных базах, и это один из тех рисков, которые мы принимаем во внимание", - сказала пресс-секретарь.

В пятницу член палаты представителей конгресса США Маркуэйн Маллин обвинил государственный департамент в том, что он заблокировал посадку в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле самолета для спасательной миссии, которую он спонсировал. Кроме того, в интервью Fox News Sunday в воскресенье, член палаты представителей Майкл МакКол прямо заявил, что талибы удерживают американцев в заложниках в Мазари-Шарифе, не позволяя их самолетам вылетать. "Фактически, у нас есть шесть самолетов в аэропорту Мазари-Шарифа, шесть самолетов с американскими гражданами, также с этими [афганскими] переводчиками, и "Талибан" удерживает их в заложниках для предъявления требований", - сказал МакКол, старший республиканец в комитете палаты представителей по иностранным делам.