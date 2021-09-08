Японцы высмеяли статью о победе Японии над Россией в холодной войне

В интернет-издании JB Press появилась статья политолога Эйдзи Ямаситы, в которой рассказывается о "победе" Японии над Россией в холодной войне. Читателей подобная точка зрения мягко говоря удивила, о чем свидетельствуют соответствующие комментарии под материалом. Кто-то из пользователей назвал высказанные в статье тезисы пустыми мечтаниями, а кто-то - словесной эквилибристикой.

"Автор строит воздушные замки. Как мы можем сейчас победить Китай и Россию? Участвовать в их сдерживании - еще куда ни шло. А чтобы победить - у нас таких сил нет!", - написал читатель под ником yuj.

"Никакую победу в холодной войне мы не одержали. Просто слепо шли в фарватере Америки", - считает sat.

Пользователь bob задался вопросом: "А что конкретно сделала Япония, чтобы считать себя победительницей в холодной войне? Грозно называла себя непотопляемым авианосцем США и во всем прислуживала американским войскам?"

"Все это пустые мечтания. Никакие мы не победители. За последние 20 лет ВВП в Японии на душу населения снизился до половины американского уровня. Ну и кто получил сливки от холодной войны? Америка целенаправленно предает нас, заботясь только о своих интересах! " - прокомментировал пользователь с ником mut.

"Да-а, вот так, словесной эквилибристикой автора мы из побежденной страны превратились в страну-победительницу. Что-то не верится!" - написал читатель ixe.

"По-моему, автор начитался комиксов и начал бредить. Какая мы страна-победительница? Что за потуги? И как мы сможем лидировать в новом альянсе в Индо-Тихоокеанском регионе? Да нас даже самые маленькие страны не слушают! Абэ во внешней политике ничего не удалось. Суга пробыл премьером год. Сколько пробудет следующий премьер - полгода?! И это страна-победительница?!" - заключил uzx.