Испанка потребовала компенсацию за жизнь не в той семье

В мире был снят не один фильм о том, как младенцев перепутали в роддоме и отдали не в те семьи, а истина выясняется лишь через много лет. Такая история произошла в Испании. И теперь 19-летняя девушка требует от министерства здравоохранения автономного сообщества Риоха три миллиона евро в качестве компенсации за допущенную в 2002 году в роддоме ошибку.

Тогда в больнице Сан-Мильян-де-Логроньо, которой в настоящее время уже не существует, на свет с разницей в несколько часов появились две девочки. Обе были небольшого веса, поэтому их поместили в боксы. А когда передавали родителям, перепутали младенцев. Ошибка выяснилась лишь много лет спустя.

Одну из девочек, которая и подала иск, воспитывала бабушка. В 2017 году она пыталась потребовать алименты с отца девочки, который заявлял, что та не его дочь. Суд назначил ДНК-экспертизу, и выяснилось, что мужчина действительно не приходится ей биологическим отцом. Более того, оказалось, что и женщина, которую девочка считала своей матерью, таковой не является. Тогда уже девушка, которой на тот момент было 15 лет, потребовала от суда установить ее настоящую личность. В конце концов ее потенциальные настоящие родители были установлены. Но познакомиться со своей предполагаемой биологической матерью она не успела, та скончалась в 2018 году. Анализ ДНК ее возможного отца был сделан в начале этого года, но результат экспертизы до сих пор не известен.