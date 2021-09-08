Источник: Действия Украины в "нормандском формате" угрожают Минским соглашениям

Подход украинских властей к подготовке саммита "нормандской четверки" угрожает действенности Минских соглашений. Об этом после видеоконференции советников "нормандского формата" заявил источник, близкий к переговорам.

По его словам, перед онлайн-встречей участники представили проекты итоговых документов, которые наряду с состоявшейся беседой показали фундаментальные различия в подходах к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Россия прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу Минских соглашений. Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению Минских соглашений, в то время как официальный представитель офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев "снялся с крючка Минских соглашений", - цитирует источник агентство "Интерфакс".

Он также напомнил, что по внесенному в Верховную раду законопроекту о переходном периоде запрещается одно из главных предписаний Минских соглашений - проведение в Донбассе местных выборов.

"Несмотря на это очевидное раздвоение сознания, представитель Украины в группе политических советников отказался признать наличие каких-либо противоречий по позиции официального Киева в отношении выполнения Минских соглашений", - цитирует источник агентство РИА Новости.

По его словам, немецкая и французская стороны неохотно обязались свести все предложения Украины и РФ в обновленный проект итоговой декларации саммита, пытаясь максимально смягчить обязательства подписантов и исключить формулировки, которые "будут точно отвергнуты" кем-то из участников.

"Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность Минску и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу", - сказал источник.

Он также сообщил, что в ходе дискуссий представитель России Дмитрий Козак призвал немецкую и французскую стороны "набраться мужества" и четко сказать: кто является сторонами конфликта по Минским соглашениям. Ответа на этот вопрос традиционно никто не дал.

В одном политические советники "нормандской четверки" все же согласились: проводить новый саммит ради саммита нецелесообразно. Как сообщил источник, российская сторона настаивала на том, что саммит, если и будет проводиться, то должен иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.