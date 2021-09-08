Как бесплатно и с пользой посетить заповедник в России

В последнее время "потребительскому" отдыху сложилась крепкая альтернатива - заповедное волонтерство. Это возможность совместить приятное с полезным: побывать в живописных местах, познакомиться с местной культурой и заодно помочь природоохранной деятельности.

В апреле этого года крымское отделение Русского географического общества запустило масштабный проект "Заповедная школа РГО". Сотни молодых людей по всей стране помогали в благоустройстве заповедников и нацпарков. Побывала эковолонтером и корреспондент "РГ".

...От аэропорта в Горно-Алтайске до центральной усадьбы Катунского биосферного заповедника в Усть-Коксе мы добирались больше шести часов. К основному же нашему "месту работы" - Мультинским озерам - добавились еще три часа на "шишиге" (ГАЗ-66). Обычные внедорожники здесь даже в хорошую погоду застревают, не преодолев и трети пути, так что труднодоступность района обеспечивает своеобразную защиту этих удивительных мест.

Наш лагерь собрал десять добровольцев, которые в течение десяти дней создавали материалы для базы медиаконтента заповедника: фото и видео, интервью с жителями сел. Такая работа требует определенных навыков, поэтому среди участников - профессиональные журналисты, блогеры и даже операторы дронов. Правда, чтобы попасть в команду, нужно пройти конкурсный отбор. Лично я целый день потратила на составление заявки организаторам с подробным рассказом о себе - образование, опыт походов, что вдохновляет на участие в конкретном проекте. Мудрить в письме не пришлось - уж очень хотелось увидеть древние голубые горы Алтая, которые в свое время посещал Николай Рерих. Оказалось, что одновременно со мной свое желание побывать в "российском Тибете" изъявили почти триста человек.

- Чтобы пройти отбор среди тысячи заявок, нужно просто качественно подходить к заполнению анкеты участника - раскрывать каждый пункт, даже тот, который не отмечен обязательной галочкой, - разъясняет пресс-секретарь молодежного клуба Крымского отделения РГО Ксения Гасица. - В первую очередь мы ждем открытого, коммуникабельного добровольца, соответствующего требованиям конкретного лагеря, профессионала или любителя своего дела, с горящими глазами. Он должен быть готов к физическим нагрузкам, интеллектуальному труду и не бояться полевых сложностей. Всего к нам поступило более одной тысячи заявок. В лидерах по желанию участвовать - Катунский, Ялтинский горно-лесной и Кавказский заповедники, национальные парки "Кенозерский" в Архангельской области, "Алания" в Северной Осетии и, конечно, Камчатка.

В первую очередь программы ориентированы на молодежь 18-35 лет, но это вовсе не значит, что представителям старшего поколения не на что рассчитывать - нередко ООПТ сами поднимают возрастную планку, предпочитая именно опытных и умелых волонтеров, чьи навыки будут востребованы.

В первые дни работы нашего медиалагеря мы посетили село Верх-Уймон. "...Иногда мне кажется, что эта изба резиновая - заходит столько людей, что боюсь, не поместятся: ан нет, кто-то подвинется, и вот еще одно место освободилось", - с улыбкой оглядев нас, вошедшую большую толпу туристов, говорит педагог-легенда и основатель этнографического музея старообрядческой культуры и быта в селе Раиса Кучуганова.

Село находится в Уймонской долине, протянувшейся в длину почти на 50 километров, в ширину - на 8-12, поэтому название с алтайского языка переводится как "коровья кишка". Хотя старики-старожилы недолюбливают это сравнение, предпочитая другую трактовку слова "оймон" - "десять моих мудростей".

- Верх-Уймон считается русской деревней, однако ни одного чисто русского здесь нет: приезжавшие сюда русские парни женились на алтайках, - продолжает Раиса Павловна. - От таких союзов рождались "баские" (красивые) девчонки, крепкие парни.

Куда можно успеть

Конкурс на место в каждом из лагерей составил в среднем около 20 человек на одно место. Еще продолжается набор медиаволонтеров в горный парк "Рускеала" в Карелии - он будет проходить в первой декаде октября, а также в Карадагский природный заповедник в Крыму. Здесь с первого по седьмое ноября ждут добровольцев, имеющих опыт в сфере дизайна, фото, видео и SMM. По условиям проекта заброска, питание и проживание волонтеров оплачиваются организатором, а вот проезд до столицы региона, где расположена ООПТ, иногда участник обеспечивает себе самостоятельно.