В парламентских выборах, намеченных в Киргизии на 28 ноября, готовятся принять участие 75 политических организаций. Заявки, подтверждающие намерения, партии направляли в ЦИК до 18.00 3 сентября. Всего же, по данным минюста КР, в республике насчитывается 290 официально зарегистрированных политорганизаций.

Бороться партиям предстоит за 54 мандата. Среди них как новички, так и политические организации, уже неоднократно принимавшие участие в подобных кампаниях. Некоторые из них публично объявили о намерении участвовать в выборах вместе с так называемыми "легионерами" - представителями других партий, решивших по тем или иным причинам не участвовать в гонке.

Сколько человек заявят о намерении бороться за депутатские значки одномандатников, пока неясно. Сбор уведомлений от кандидатов начался с понедельника, 6 сентября. Скорее всего, в гонке за 36 мандатов от территориальных округов изъявят желание участвовать не только самовыдвиженцы, но и представители партий, не вошедших в списки кандидатов.

Как сообщают в ЦИК Киргизии, агитационная кампания участников стартует 29 октября и продлится до утра 27 ноября. И партиям, и самовыдвиженцам предоставят бесплатные рекламные площади в государственных газетах и эфирное время на национальных телеканалах. Окружные избирательные комиссии, в свою очередь, должны будут выделить соискателям мандатов места для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.

До начала агитационной кампании партиям и самовыдвиженцам необходимо предоставить в ЦИК документы для регистрации, а также внести залог. Политической организации право на участие в выборах обойдется в миллион сомов. Кандидату на мандат от территориального округа - в 100 тысяч.

Тем временем



Граждане Киргизии, имеющие право голосовать, смогут проверить, внесены ли их данные в список избирателей. Эту возможность ЦИК предоставит с 19 сентября. Уточнить свои данные и внести коррективы избиратели смогут по 12 ноября. До 29 октября Центризбирком республики обещает направить на участки для голосования контрольные списки для сверки, а до 21 ноября - окончательные.



До 15 ноября, по данным ЦИК, должны быть составлены списки избирателей, которые будут находится в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих, проживающих в воинских частях. Сведения о них передадут в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК.



Предварительный список избирателей появится на www.tizme.gov.kg.