Киев попросил о новом "нормандском саммите"

В среду состоялась видеоконференция политических советников "нормандского формата" - России, Украины, Франции и Германии. Помимо прочего, обсуждалась возможность организации очередной встречи глав государств, где снова должны обсуждаться конкретные шаги по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины. При этом украинская сторона, ничего не сделавшая для исполнения соглашений, достигнутых в 2019 году на предыдущем саммите "нормандской четверки" в Париже, дает понять, что больше не хочет стеснять себя Минскими соглашениями.

Как рассказал российским СМИ источник, близкий к переговорам, состоявшаяся дискуссия в очередной раз показала непреодолимую разницу в подходах к урегулированию конфликта, причем не только между сторонами, но и в киевских верхах. Например, глава офиса президента Украины Андрей Ермак захотел внести в итоговый документ упоминание о приверженности Киева полному выполнению Минских соглашений. Однако незадолго до видеоконференции глава украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что общение в таком формате - "это ни о чем", и никаких действий во исполнение взятых на себя в Париже обязательств украинская сторона предпринимать не намерена. В свою очередь спикер киевских "миротворцев" Алексей Арестович договорился до того, что Минских соглашений "на самом деле не существует, или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на этом крючке". В подтверждение этих слов в Киеве инициируют законы прямо Минским соглашениям противоречащие, и более того - постулирующие запрет на их исполнение, например - разработанный и внесенный украинским правительством в парламент закон о так называемом "особом периоде".

Но, как сообщил источник, Андрей Ермак попросил участников видеоконференции "не обращать внимания на ситуацию внутри Украины", и утверждал, что президент Владимир Зеленский "исполнит все, под чем будет стоять его подпись после саммита". Также он внезапно захотел разбавить вопросы мира и войны в своей стране газовой тематикой, то есть упомянуть в итоговом документе выпрашиваемого им саммита газопровод "Северный поток-2". Но понимания у остальных собеседников такой подход не нашел.

В Киеве внезапно захотели разбавить вопросы мира и войны в своей стране газовой тематикой

Представитель России на переговорах Дмитрий Козак, как сообщает источник, в свою очередь призвал европейцев "набраться мужества и дать четкий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта", но ответа от немецкого и французского коллеги не получил. В целом переговоры продолжались два часа и прошли в духе заведенной европейскими партнерами еще в 2014 году традиции "конструктивной неопределенности". Однако все участники формально согласились, что "проводить саммит ради самого саммита", как того, очевидно в целях внутреннего употребления и повышения рейтинга Зеленского, хотят в Киеве, все же было сочтено пока нецелесообразным.