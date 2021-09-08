Киев попросил о новом "нормандском саммите"

Как рассказал российским СМИ источник, близкий к переговорам, состоявшаяся дискуссия в очередной раз показала непреодолимую разницу в подходах к урегулированию конфликта, причем не только между сторонами, но и в киевских верхах. Например, глава офиса президента Украины Андрей Ермак захотел внести в итоговый документ упоминание о приверженности Киева полному выполнению Минских соглашений. Однако незадолго до видеоконференции глава украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что общение в таком формате - "это ни о чем", и никаких действий во исполнение взятых на себя в Париже обязательств украинская сторона предпринимать не намерена. В свою очередь спикер киевских "миротворцев" Алексей Арестович договорился до того, что Минских соглашений "на самом деле не существует, или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на этом крючке". В подтверждение этих слов в Киеве инициируют законы прямо Минским соглашениям противоречащие, и более того - постулирующие запрет на их исполнение, например - разработанный и внесенный украинским правительством в парламент закон о так называемом "особом периоде".
Но, как сообщил источник, Андрей Ермак попросил участников видеоконференции "не обращать внимания на ситуацию внутри Украины", и утверждал, что президент Владимир Зеленский "исполнит все, под чем будет стоять его подпись после саммита". Также он внезапно захотел разбавить вопросы мира и войны в своей стране газовой тематикой, то есть упомянуть в итоговом документе выпрашиваемого им саммита газопровод "Северный поток-2". Но понимания у остальных собеседников такой подход не нашел.
Представитель России на переговорах Дмитрий Козак, как сообщает источник, в свою очередь призвал европейцев "набраться мужества и дать четкий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта", но ответа от немецкого и французского коллеги не получил. В целом переговоры продолжались два часа и прошли в духе заведенной европейскими партнерами еще в 2014 году традиции "конструктивной неопределенности". Однако все участники формально согласились, что "проводить саммит ради самого саммита", как того, очевидно в целях внутреннего употребления и повышения рейтинга Зеленского, хотят в Киеве, все же было сочтено пока нецелесообразным.