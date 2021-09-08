Новости

В ПФР разъяснили, как количество детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей 08:12
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
Названа официальная причина смерти актера Майкла Кеннета Уильямса 07:27
Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура 07:14
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета 07:12
В Японии продлят режим ЧС из-за коронавируса 07:10
Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс" 07:02
Посольство РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике 06:59
Умерла актриса Лидия Норок 06:56
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России 06:41
Посольство РФ проверит информацию о россиянах после землетрясения в Мексике 05:53
На побережье острова Беринга выбросило 13-метрового кита 05:44
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН 05:21
В Бразилии задержали бывшего помощника Трампа 05:20
В Индонезии не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме 05:12
США выразили обеспокоенность назначениями в правительстве Афганистана 04:35
Инфекционист: Нарушение обоняния при COVID сохраняется в среднем 8 дней 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 06:38
Рубрика: В мире

"Рубеж-2021" в рамках ОДКБ

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 205(8556)
Киргизия считает ОДКБ гарантом безопасности Центральной Азии. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров на встрече с генеральным секретарем организации Станиславом Засем, который побывал в Бишкеке с двухдневным рабочим визитом.

Киргизия, как подчеркнул Садыр Жапаров, придает особое значение сотрудничеству государств-членов в рамках ОДКБ. По его словам, растущий уровень угроз в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности требует от ее участников тесного взаимодействия. В руководстве республики полагают, что в свете происходящего у границ постсоветских стран ОДКБ необходимо поддерживать высокую степень готовности к нейтрализации рисков и при необходимости оперативно на них реагировать.

Фото: Минобороны КР
В Киргизии рассказали о террористической угрозе из Афганистана

В рамках рабочего визита Станислав Зась также провел встречи с секретарем Совета безопасности КР Маратом Иманкуловым, главами МИД, минобороны и Госкомитета нацбезопасности. По данным пресс-службы ОДКБ, стороны обсуждали военно-политическую обстановку в регионе и предстоящую сессию Совета коллективной безопасности организации. Основной темой переговоров стала ситуация в Афганистане и связанные с ней угрозы. Другим вопросом, поднятым на встречах, была борьба с терроризмом и наркотрафиком.

Вместе с тем

7 сентября в Киргизии начались совместные учения ОДКБ "Рубеж-2021", в которых участвуют подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Маневры и отработку совместных действий военные проводят на полигоне "Эдельвейс". Закончатся они 9 сентября. В октябре - ноябре 2021 года учения Коллективных сил ОДКБ намерены провести на территории Таджикистана и России.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире