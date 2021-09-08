Киргизия считает ОДКБ гарантом безопасности Центральной Азии. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров на встрече с генеральным секретарем организации Станиславом Засем, который побывал в Бишкеке с двухдневным рабочим визитом.

Киргизия, как подчеркнул Садыр Жапаров, придает особое значение сотрудничеству государств-членов в рамках ОДКБ. По его словам, растущий уровень угроз в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности требует от ее участников тесного взаимодействия. В руководстве республики полагают, что в свете происходящего у границ постсоветских стран ОДКБ необходимо поддерживать высокую степень готовности к нейтрализации рисков и при необходимости оперативно на них реагировать.

В рамках рабочего визита Станислав Зась также провел встречи с секретарем Совета безопасности КР Маратом Иманкуловым, главами МИД, минобороны и Госкомитета нацбезопасности. По данным пресс-службы ОДКБ, стороны обсуждали военно-политическую обстановку в регионе и предстоящую сессию Совета коллективной безопасности организации. Основной темой переговоров стала ситуация в Афганистане и связанные с ней угрозы. Другим вопросом, поднятым на встречах, была борьба с терроризмом и наркотрафиком.

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7 сентября в Киргизии начались совместные учения ОДКБ "Рубеж-2021", в которых участвуют подразделения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Маневры и отработку совместных действий военные проводят на полигоне "Эдельвейс". Закончатся они 9 сентября. В октябре - ноябре 2021 года учения Коллективных сил ОДКБ намерены провести на территории Таджикистана и России.