Косачев: Зиничев не был "кабинетным" министром

Погибший глава МЧС Евгений Зиничев отдал всего себя служению родине, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Зиничев трагически погиб 8 сентября при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

"Генерал Зиничев был известен всей стране, поэтому я тоже могу сказать о нем самые искренние слова уважения, признательности за все, что он для нашей страны сделал на всех своих постах, включая, разумеется, и последнюю миссию, миссию министра, находящегося на передовой, ну и министра, который принимает на себя все удары, которые наносит судьба по стране, по людям", - сказал Косачев RT.

По мнению сенатора, трагическая гибель Зиничева подтверждает, что он не был кабинетным министром.

"Он отдал себя всего служению родине, служению людям, он выполнил свой офицерский и профессиональный, свой человеческий долг. Поэтому склоняем головы, искренняя благодарность и вечная память, - заключил Константин Косачев.