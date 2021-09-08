Глава МЧС Евгений Зиничев разбился, спасая упавшего в воду оператора

"Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске", - таким было первое сообщение пресс-службы МЧС, подтверждающее гибель министра.

Почти одновременно с этим комментарием в соцсетях стали появляться подробности трагедии. Очевидцев было много, поэтому информация пришла оперативно. Министр совместно с ведомственным оператором находился на вершине скалы в Норильске для съемок учебного фильма об учениях в Арктике, в которых он принимал участие. В какой-то момент оператор поскользнулся и сорвался в воду.

Евгений Зиничев первым оценил ситуацию и бросился вниз вслед за сорвавшимся оператором. Но вода оказалась далеко от края скалы. В результате оба погибли.