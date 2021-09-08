Глава МЧС Евгений Зиничев разбился, спасая упавшего в воду оператора

Стали поступать первые подробности трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Министр разбился, ударившись о выступ скалы в Норильске.
"Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске", - таким было первое сообщение пресс-службы МЧС, подтверждающее гибель министра.
Почти одновременно с этим комментарием в соцсетях стали появляться подробности трагедии. Очевидцев было много, поэтому информация пришла оперативно. Министр совместно с ведомственным оператором находился на вершине скалы в Норильске для съемок учебного фильма об учениях в Арктике, в которых он принимал участие. В какой-то момент оператор поскользнулся и сорвался в воду.
Евгений Зиничев первым оценил ситуацию и бросился вниз вслед за сорвавшимся оператором. Но вода оказалась далеко от края скалы. В результате оба погибли.
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева
Опубликованы одни из последних кадров с погибшим 8 сентября главой МЧС Евгением Зиничевым. На видеокадрах видно, как он в рамках рабочей поездки в Красноярский край инспектирует ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске.
Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга на учениях в Норильске. Как ранее сообщала "РГ", министр бросился спасать снимавшего фильм об учениях оператора, который поскользнулся и упал с обрыва. Зиничев бросился его спасать, но ударился головой о камень. Оба погибли. Евгению Зиничеву было 55 лет.