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08.09.2021 12:39
Рубрика: Происшествия

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека

Текст: Иван Петров
Министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (МЧС) России Евгений Зиничев погиб сегодня во время учений в Норильске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга во время нахождения в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев", - сказали в чрезвычайном ведомстве, уточнив, что министр пытался спасти человека.

По данным "РГ", министр бросился спасать ведомственного телеоператора, который снимал фильм о проходящих учениях. Оператор, выбирая лучшую точку для съемки, поскользнулся и упал с обрыва. Глава МЧС первым кинулся за ним в воду, но ударился головой о камень в воде. Обоих доставили в норильскую больницу, но спасти не смогли. И оператор, и министр погибли.

Об уникальных "арктических" учениях, стартовавших во вторник в нескольких регионах России, "РГ" рассказывала накануне.

Сегодня утром МЧС сообщало, что министр Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Путин получил доклад о гибели Зиничева

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин в курсе гибели главы МЧС Евгения Зиничева.

"Да", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о трагедии​​​.

МЧС сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая человека. Зиничеву было 55 лет.

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