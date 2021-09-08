Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека

Министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (МЧС) России Евгений Зиничев погиб сегодня во время учений в Норильске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга во время нахождения в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев", - сказали в чрезвычайном ведомстве, уточнив, что министр пытался спасти человека.

По данным "РГ", министр бросился спасать ведомственного телеоператора, который снимал фильм о проходящих учениях. Оператор, выбирая лучшую точку для съемки, поскользнулся и упал с обрыва. Глава МЧС первым кинулся за ним в воду, но ударился головой о камень в воде. Обоих доставили в норильскую больницу, но спасти не смогли. И оператор, и министр погибли.

Об уникальных "арктических" учениях, стартовавших во вторник в нескольких регионах России, "РГ" рассказывала накануне.

Сегодня утром МЧС сообщало, что министр Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.