Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга во время нахождения в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев", - сказали в чрезвычайном ведомстве, уточнив, что министр пытался спасти человека.
По данным "РГ", министр бросился спасать ведомственного телеоператора, который снимал фильм о проходящих учениях. Оператор, выбирая лучшую точку для съемки, поскользнулся и упал с обрыва. Глава МЧС первым кинулся за ним в воду, но ударился головой о камень в воде. Обоих доставили в норильскую больницу, но спасти не смогли. И оператор, и министр погибли.
Об уникальных "арктических" учениях, стартовавших во вторник в нескольких регионах России, "РГ" рассказывала накануне.
Сегодня утром МЧС сообщало, что министр Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Путин получил доклад о гибели Зиничева
Президент России Владимир Путин в курсе гибели главы МЧС Евгения Зиничева.
"Да", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о трагедии.
МЧС сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая человека. Зиничеву было 55 лет.