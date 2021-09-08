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07.09.2021 19:04
Рубрика: Власть

В Арктике начались уникальные международные учения МЧС

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
В Арктике начались двухдневные масштабные учения по спасению и реагированию на различные чрезвычайные ситуации в условиях низких и крайне низких температур. Будут опробованы новые технологии спасения и новая техника, специально разработанные для Арктики. При этом учения уже получились удачными еще до их начала, поскольку удалось отладить сложный организационный процесс от Мурманска до Анадыря, с которым прекрасно справились сотрудники Росконгресса. В итоге помимо сотен гостей за учениями, проходящими по всему российскому побережью Арктики, могут наблюдать 39 представителей из 14 стран. Сложный логистический процесс такого масштаба организован впервые.

Кстати, и сами учения также проходят впервые в истории нашей страны и являются уникальными.

МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19

Ранее сообщалось, что межведомственное опытно-исследовательское учение в арктической зоне пройдет по поручению президента РФ. Одновременно в семи северных регионах от Мурманска до Анадыря спасатели теперь ликвидируют все возможные в этих местах аварии. Поэтому учения заинтересовали не только представителей стран - участников Арктического совета - Финляндии, Норвегии, Канады и США, - но и стран совсем не северных - Италии, Швейцарии, Голландии. У России, к слову, далеко идущие планы - провести в следующий раз совместные учения в Арктике со своими иностранными коллегами. Пока такие планы только обсуждаются, но, учитывая интерес иностранцев, можно надеяться на понимание.

За уникальными учениями в Арктике, которые проходят впервые, наблюдают дипломаты из 14 стран

А посмотреть есть на что. В Норильске и Дудинке провели эксперименты по применению альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре ликвидируют вспышку сибирской язвы. В Воркуте при устранении последствий аварии в подземных горных выработках угольной шахты сегодня испытают тушение пожара температурно-активированной водой.

В акватории архангельского порта пройдет тренировка по ликвидации разлива нефтепродуктов, а в акватории Северного морского пути Мурманска ликвидируют аварии на пассажирском судне и на подводном потенциально опасном объекте. В Якутии аварийно сядет самолет или вертолет в аэропорту Тикси. На Чукотке в Певеке потушат пожар на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Заключительная часть учений пройдет в Ненецком автономном округе, где будут учиться устранять разлив нефти в прибрежной зоне и защищать береговую полосу.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС РГ-Фото

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