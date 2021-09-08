Известный режиссер Александр Мельник погиб в Норильске, сорвавшись со скалы

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного, прежде всего в православной среде, человека Александра Мельника. Эту фамилию назвали в пресс-службе МЧС России.

"Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути". - сообщили в пресс-службе МЧС.

Последние лет пятнадцать Александр Мельник снимал фильмы и был известен как сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам "Новая Земля" (2008 г.) и "Территория" (2015 г.). Лауреат премии "Ника", член Академии кинематографических искусств "Ника".

Но еще раньше он занимал ответственный пост в Фонде Андрея Первозванного. И для тех, кто знал и уважал Александра Мельника, он запомнился прежде всего как верующий православный человек, заместитель Владимира Якунина в Фонде, который ежегодно доставляет в Россию Благодатный огонь из Иерусалима и проводит много гуманитарных и культурных акций. После того как Александр Мельник покинул Фонд, мы встретились с ним как раз на одном из мероприятий, проводимых МЧС. На мой вопрос, почему он сменил профиль деятельности, он сказал, что любит кино и помогать людям - это святая обязанность любого христианина. "Но вдруг не получится? Ведь быть функционером в фонде и снимать фильмы, не одно и тоже?" - спросил я Мельника тогда. На что он мне сказал фразу, которая навсегда останется со мной, как след именно Александра Мельника в моей душе. Он сказал: "Господь целует намерения. Может, и не получиться, но я стремлюсь к этому искренне". Потом был ряд его успешных кинематографических работ о природе и красоте России, которые показали, что у него получилось.