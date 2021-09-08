Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике

Несмотря на позитивные показатели в ряде экономик, глобальный экономический кризис из-за пандемии не закончен. Его ключевая особенность - в нестандартности, в отличие от традиционных циклических экономических кризисов. Об этом заявил на Московском финансовом форуме глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы​​​. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми", - сказал Кудрин. Он добавил, что пандемийный кризис не завершен, несмотря на выход в 2021 году многих мировых экономик на докризисный уровень ВВП.

Ранее, выступая на Московском финансовом форуме, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в июне российская экономика восстановилась до допандемийного уровня, но при этом влияние коронавируса еще остается. "В дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано: за жизни и здоровье наших граждан мы по прежнему будем бороться", - подчеркнул глава правительства.

В Минэкономразвития закладывают в макроэкономический прогноз рост российской экономики на 4,2% ВВП в 2021 году, уточнил, выступая на форуме, глава ведомства Максим Решетников. В 2020 на фоне пандемии и связанных с ней ограничений российская экономика упала на 3,1%.