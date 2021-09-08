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08.09.2021 12:57
Рубрика: Экономика

Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике

Текст: Роман Маркелов
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Несмотря на позитивные показатели в ряде экономик, глобальный экономический кризис из-за пандемии не закончен. Его ключевая особенность - в нестандартности, в отличие от традиционных циклических экономических кризисов. Об этом заявил на Московском финансовом форуме глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы​​​. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми", - сказал Кудрин. Он добавил, что пандемийный кризис не завершен, несмотря на выход в 2021 году многих мировых экономик на докризисный уровень ВВП.

Ранее, выступая на Московском финансовом форуме, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в июне российская экономика восстановилась до допандемийного уровня, но при этом влияние коронавируса еще остается. "В дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано: за жизни и здоровье наших граждан мы по прежнему будем бороться", - подчеркнул глава правительства.

В Минэкономразвития закладывают в макроэкономический прогноз рост российской экономики на 4,2% ВВП в 2021 году, уточнил, выступая на форуме, глава ведомства Максим Решетников. В 2020 на фоне пандемии и связанных с ней ограничений российская экономика упала на 3,1%.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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