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08.09.2021 00:29
Рубрика: Общество

Маск спросил Рогозина о любимом чае

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск обменялся репликами в социальной сети с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Это произошло после того, как глава российской корпорации в интервью телеканалу CNN заявил, что приглашает Маска к себе домой в статусе "гостя семьи", чтобы обсудить "исследование Вселенной". При этом Рогозин пошутил, что "уже поставил чайник".

Маск отреагировал на эти слова в Twitter.

"Спасибо! Какой у вас любимый чай?" - спросил бизнесмен.

В ответ Рогозин опубликовал фото коробки чая "Три дружных слона" и написал "Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки!"

Ранее стало известно, что глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска и других американских бизнесменов, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, на Байконур в октябре, когда отсюда запустят корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

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