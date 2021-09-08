Маск спросил Рогозина о любимом чае

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск обменялся репликами в социальной сети с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Это произошло после того, как глава российской корпорации в интервью телеканалу CNN заявил, что приглашает Маска к себе домой в статусе "гостя семьи", чтобы обсудить "исследование Вселенной". При этом Рогозин пошутил, что "уже поставил чайник".

Let's start with my grandmother's favorite Indian tea! pic.twitter.com/JPIyVmNvnP — РОГОЗИН (@Rogozin) September 7, 2021

Маск отреагировал на эти слова в Twitter.

"Спасибо! Какой у вас любимый чай?" - спросил бизнесмен.

В ответ Рогозин опубликовал фото коробки чая "Три дружных слона" и написал "Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки!"

Ранее стало известно, что глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска и других американских бизнесменов, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, на Байконур в октябре, когда отсюда запустят корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.