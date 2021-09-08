Матвиенко: Конференцией в Вене Межпарламентский союз пробил блокаду пандемии

Никакие онлайн-дискуссии не заменят прямые и очные контакты политиков, только так можно добиваться серьезных результатов, полагает Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации провела три дня в Вене, лицом к лицу общаясь с коллегами из других стран на пятой Всемирной конференции спикеров парламентов.

"Пятая конференция спикеров - первое глобальное парламентское мероприятие высокого уровня, которое проходит в очной форме. Можно сказать, что Межпарламентский союз пробил блокаду пандемии, проведя столь масштабный парламентский форум", - заявила Матвиенко в среду во время разговора с председателем Межпарламентского союза Дуарте Пашеку.

"Спикерский" саммит проходит раз в пять лет. Конференция 2015 года в Нью-Йорке сопровождалась громким скандалом: тогда американская сторона выдала Матвиенко ограниченную визу, которая не позволяла ей участвовать в любых встречах и мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС), несмотря на приглашение организаторов. Спикеру пришлось отказаться от участия в конференции. После этого был поставлен вопрос о том, что следующая конференция должна проходить не в США. Австрия смогла гарантировать доступ всем участникам. Всего в Вену прибыли 115 национальных делегаций.

Во вторник Матвиенко встретилась на полях форума с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом. "Мы всегда открыты к диалогу, всегда говорим откровенно, а не в комплементарном тоне", - заметила на встрече глава Совфеда. И предупредила коллегу: Россия не будет мириться с тем, что ПАСЕ превращается в площадку для постоянных нападок на нее. Также Матвиенко успела пообщаться с главами палат парламента Австрии Петером Рагглем и Вольфгангом Соботкой. После этого спикер верхней палаты парламента поучаствовала в дебатах, темой которых стала борьба с коронавирусом.

Заключительный день визита в Вену начался с возложения венка к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Этот монумент был открыт 19 августа 1945 года. "В отличие от других стран, которые воюют с памятниками, Австрия бережно хранит память и благодарна Красной армии, которая освободила Вену и всю Европу от фашистского ига", - сказала Валентина Матвиенко после церемонии. Еще одним пунктом визита стало посещение выставки "Евгений Халдей. Фотограф освобождения" в Еврейском музее Вены.

Пятая конференция спикеров - первое глобальное парламентское мероприятие высокого уровня, которое проходит в очной форме

Продолжились и двусторонние встречи. Во время разговора с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт Матвиенко предупредила, что российской делегации придется пересмотреть свое отношение к этой структуре, если там продолжат нарушать нормы регламента и принимать политизированные решения. "Прошедшая недавно в удаленном формате ежегодная сессия ПА ОБСЕ в очередной раз целенаправленно использовалась для нападок на Россию, причем беспочвенных и бездоказательных", - констатировала она. Кроме того, председатель СФ пообщалась со спикером Палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Джебали, главой Палаты советников Парламента Японии Акико Санто и со спикером Народной палаты Парламента Республики Индии Шри Омом Бирлой. Так, на встрече Акико Санто Матвиенко подняла вопросы возобновления работы консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.