Матвиенко: Курц ценит взаимодействие Австрии и России

Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил российско-австрийское взаимодействие, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сейчас была встреча с канцлером Австрии, накоротке, но тем не менее. Я ему передала привет от Владимира Владимировича. Он сказал, что очень ценит наше конструктивное взаимодействие", - сказала Матвиенко журналистам, комментируя итоги пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Спикер Совфеда поблагодарила канцлера за высокий уровень проведения конференции.

Форум проходил в Вене 6-8 сентября. Организаторами конференции выступили Межпарламентский союз в сотрудничестве с ООН и парламентом Австрии.