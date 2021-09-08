Матвиенко: Надо спокойно анализировать действия нового кабмина Афганистана

Россия может быть представлена на инаугурации нового правительства Афганистана представителем посольства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Факт в том, что сегодня талибы контролируют всю территорию, и сегодня это новая власть Афганистана - это факт, его отрицать невозможно. Пока трудно делать выводы, как будет работать правительство, какое будет государственное устройство, как они будут себя вести в стране, как они будут выстраивать международные отношения", - сказала Матвиенко журналистам на брифинге по результатам Всемирной конференции спикеров парламентов мира.

По ее мнению, пока что надо спокойно анализировать, будут ли соблюдаться цивилизационные нормы, права женщин.

Отвечая на вопрос о том, на каком уровне может быть представлена Россия на инаугурации нового кабмина, Матвиенко сообщила, что "это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того".

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана планируется на 11 сентября. Ранее назначенный заместителем премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар сообщил, что на инаугурацию приглашены представители шести стран, включая Россию.

Движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.