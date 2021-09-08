Матвиенко поблагодарила власти Австрии за сохранение памяти о советских воинах

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко возложила венок к Мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Вены.

"Хочу поблагодарить правительство Австрии, парламент Австрии, да и просто австрийцев за их бережное отношение к мемориалам Великой Отечественной войны, посвященным воинам, погибшим в этой страшной войне", - сказала Матвиенко после возложения венка.

Спикер Совфеда напомнила, что 80 тысяч бойцов Красной Армии погибли при освобождении Вены. В Австрийской Республике насчитывается 217 различных памятных мест, которые связаны с памятью советских солдат.

"В отличие от других стран, которые воюют с памятниками, Австрия бережно хранит память и благодарна Красной армии, которая освободила Вену и всю Европу от фашистского ига", - отметила председатель Совета Федерации. Она обратила внимание на то, что парламент Австрии принял изменения в законодательство, которые позволили ввести дополнительные меры защиты мемориалов от вандализма.

"Очень важно, что с Австрией мы ведем диалог на уровне историков. История - это дело историков, а не политиков. Делаем все, чтобы сохранить правду о войне, чтобы никому было не позволительно переписать, исказить историю Второй мировой войны, умалить подвиг бойцов Красной Армии, которые одержали победу над самым страшным злом в мировой истории - фашизмом, заплатили за это миллионами жизней", - заключила сенатор.

Делегация российских сенаторов участвует в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Во время рабочего визита в Австрию Матвиенко также посетила выставку "Евгений Халдей. Фотограф освобождения" в венском Еврейском музее. Во время освобождения от нацистов весной 1945 года он вошел в Вену с Красной Армией.

Валентина Матвиенко поблагодарила сотрудников музея за работу по сохранению памяти о войне, о Красной Армии, которая освободила Вену и не допустила ее разрушения.