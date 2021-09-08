Мясников назвал самый эффективный способ приема витамина D

Витамины, которые есть в продуктах питания, обычно усваиваются в организме значительно лучше, чем, когда человек их получает во время приема витаминно-минерального комплекса. Но есть и исключения. Об этом на канале "Россия-1" рассказал доктор Александр Мясников.

"Витамин D - это одно из небольших исключений. Его обязательно следует принимать беременным, пожилым, детям и взрослым", - отметил он.

По словам доктора, прием витамина D в том виде, в котором его продают в аптеках, особенно актуален при лабораторном подтверждении дефицита вещества.

Кроме того, этот витамин есть в морепродуктах, печени трески и водорослях. А также в яйцах, но в небольшом количестве.