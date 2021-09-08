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08.09.2021 22:34
Рубрика: Общество

Мясников объяснил, как определить, опасна ли боль в груди

Текст: Евгения Думанская

Повторяющиеся боли в груди могут свидетельствовать о различных заболеваниях, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: iStock
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По его словам, боли в груди могут быть не только предвестником скорого инфаркта, но также симптомом заболеваний дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мозга, зубов и неврологических проблем.

Мясников отметил, что сердечную боль можно определить по локализации. Если человек может точно найти место боли, значит он, вероятно, страдает не от проблем с сердцем, так как в этом случае давление ощущается по всей груди. Также важно определить, находится ли больной в группе риска.

"Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы", - рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что при боли в области сердца необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а также это сигнал для избавления от вредных привычек и лишнего веса.

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