Microsoft встроит в Windows персонализированную ленту новостей

Лента уже доступна в операционной системе Windows 10 и станет частью новой операционной системы Windows 11. Она располагается в панели задач, где отображается текущая погода. Для того, чтобы посмотреть ее, нужно кликнуть на информацию о погоде.

Сервис получил название Microsoft Start и является наследником агрегатора новостей Microsoft News. Как сообщает компания, Microsoft Start основан на алгоритмах искусственного интеллекта, который анализирует действия пользователя и предлагает ему нужную информацию.

По сути, Microsoft выходит на рынок новостных агрегаторов и становится конкурентом Новостей Google и "Яндекс.Дзена" - эти сервисы также формируют ленту исходя из интересов пользователя.

"Среди мобильного трафика у Microsoft нет шансов: Apple снова выбрал Google, Android-устройства также выбирают Google и "Яндекс". О шансах можно говорить только в десктопных версиях устройств на Windows", - уверен Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media агентства PR Partner.

В то же время основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова полагает, что у Microsoft достаточно ресурсов, чтобы создать продукт, который будет способен тягаться с лентой новостей Google и "Яндекса". "Другой вопрос, удастся ли им перетянуть часть аудитории Google и Яндекс, которая уже привыкла к определенному интерфейсу ленты новостей. Просто создать альтернативный по качеству продукт для этого будет недостаточно, придется подключать маркетинг, чтобы привлечь внимание аудитории и мотивировать людей попробовать этот продукт", - резюмирует она.