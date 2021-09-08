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08.09.2021 17:50
Рубрика: Власть

МИД РФ призвал Киев прекратить кощунственные действия против военных захоронений

Текст: Диана Ковалева

Россия призывает Украину прекратить кощунственные действия в отношении захоронений советских воинов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фото: Пресс-служба МИД России
Захарова: Россия не является стороной Минских договоренностей

Ранее стало известно, что власти города Дрогобыч в Львовской области намерены уничтожить мемориал "Вечный огонь" на братской могиле советских солдат, погибших в ходе освобождения Западной Украины.

"На соответствующий запрос генконсульства России во Львове был получен возмутительный по своему содержанию ответ администрации города Дрогобыч. В нем заявляется о недопустимости "вмешательства во внутренние дела страны" и утверждается, что во время Второй мировой войны Украина "понесла потери от фашистско-нацистского и советско-коммунистического тоталитарных режимов". Тем самым на одну доску ставятся спасшие Европу от гитлеровского порабощения бойцы Красной Армии, среди которых, кстати, было немало украинцев, и гитлеровские захватчики", - заявила Захарова.

Она отметила, что подобные действия украинских властей идут вразрез с международными обязательствами и нормами национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

"Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов", - заявила дипломат.

Она также призвала потомков воинов-освободителей, живущих на Украине, не оставаться в стороне.

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