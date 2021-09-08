Мигрантов в Дании заставят приносить пользу

Новости

Москва прекратила программу заимствований 20:55
Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо 20:49
Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы 20:47
Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья 20:37
ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию 20:36
Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем 20:25
В России подешевел бензин 20:09
Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ 19:40
Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку 19:30
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора 19:28
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающемся шторме 19:24
Матвиенко: Курц ценит взаимодействие Австрии и России 19:23
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2" 19:19
Ивана Краско выписали из больницы после инсульта 19:12
Талибы приурочили инаугурацию своего правительства к годовщине терактов 9/11 18:59
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка" 18:57
Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду 18:55
Захарова: США и ЕС потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма 18:35
В Софии состоялась презентация болгарской "Книги памяти" 18:33
Россия и Мексика расширяют сотрудничество в образовании 18:24
ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года 18:21
В МЧС РФ выразили соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 18:11
ФАС возбудила дело в отношении лидера на рынке ОСБ-плит "Кроношпан" 18:04
В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных сертификатов 18:04
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Беларуси 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 20:00
Рубрика: В мире

Мигрантов в Дании заставят приносить пользу

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Мигранты в Дании больше не смогут жить на пособия от государства и не ходить на работу. "Если вы едете в нашу страну, вы едете работать. Мы не то общество, в котором кто-то имеет право не приносить пользу", - заявила датский премьер Метте Фредериксен.
Фото: CLAUS FISKER/EPA Фото: CLAUS FISKER/EPA
Фото: CLAUS FISKER/EPA
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере

Вместе с министром финансов Николаем Вамменом и главой ведомства по вопросам занятости Петером Хуммельгором она представила в Копенгагене новые реформы, которые определят развитие экономики страны на ближайшие годы. Программа "Дания может больше" ставит перед страной цель повысить уровень занятости, прежде всего за счет квалифицированных безработных и мигрантов. И для этого неработающим выпускникам вузов уменьшат пособия по безработице, а выплаты госпомощи мигрантам увяжут с их трудоустройством. Премьер сообщила, что лица, которые долгое время получали денежные пособия и не сдавали экзамен по датскому языку, должны будут трудиться, как минимум, 37 часов в неделю для получения пособий.

Этот проект в основном нацелен на большую группу женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции, которые никогда не работали. "Им нужно полезное занятие вне дома", - пояснил министр занятости, которого цитирует местное издание Kristeligt Dagblad. По его словам, речь может идти о работе в коммунальных службах, например "сборе окурков и пластикового мусора на пляже", или о помощи в решении различных задач в частных фирмах. В правительстве полагают, что эта мера поможет мигрантам и беженцам интегрироваться в датское общество. "Мы слишком долго оказывали многим из них медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен.

В 2016 году датский парламент также ужесточил миграционное законодательство. По информации немецкой радиостанции Deutsche Welle, было введено правило забирать у прибывших в страну мигрантов наличные деньги и драгоценности, стоимость которых превышает 1340 евро. Из полученных таким образом средств государство финансирует пребывание мигрантов в Дании.

В Литве мигранты пожаловались на скотские условия жизни
В мире Европа Дания

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2"
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка"
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире