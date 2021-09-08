Мигрантов в Дании заставят приносить пользу

Мигранты в Дании больше не смогут жить на пособия от государства и не ходить на работу. "Если вы едете в нашу страну, вы едете работать. Мы не то общество, в котором кто-то имеет право не приносить пользу", - заявила датский премьер Метте Фредериксен.

Вместе с министром финансов Николаем Вамменом и главой ведомства по вопросам занятости Петером Хуммельгором она представила в Копенгагене новые реформы, которые определят развитие экономики страны на ближайшие годы. Программа "Дания может больше" ставит перед страной цель повысить уровень занятости, прежде всего за счет квалифицированных безработных и мигрантов. И для этого неработающим выпускникам вузов уменьшат пособия по безработице, а выплаты госпомощи мигрантам увяжут с их трудоустройством. Премьер сообщила, что лица, которые долгое время получали денежные пособия и не сдавали экзамен по датскому языку, должны будут трудиться, как минимум, 37 часов в неделю для получения пособий.

Этот проект в основном нацелен на большую группу женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции, которые никогда не работали. "Им нужно полезное занятие вне дома", - пояснил министр занятости, которого цитирует местное издание Kristeligt Dagblad. По его словам, речь может идти о работе в коммунальных службах, например "сборе окурков и пластикового мусора на пляже", или о помощи в решении различных задач в частных фирмах. В правительстве полагают, что эта мера поможет мигрантам и беженцам интегрироваться в датское общество. "Мы слишком долго оказывали многим из них медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен.

В 2016 году датский парламент также ужесточил миграционное законодательство. По информации немецкой радиостанции Deutsche Welle, было введено правило забирать у прибывших в страну мигрантов наличные деньги и драгоценности, стоимость которых превышает 1340 евро. Из полученных таким образом средств государство финансирует пребывание мигрантов в Дании.