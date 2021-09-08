Мигранты устроили бунт в латвийском лагере

Мигранты в латвийском центре временного содержания "Муцениеки" устроили бунт, требуя освобождения. Они хотят ехать дальше в Германию. Об этом сообщает латвийской телевидение.

В настоящее время мигрантов держат на карантине из-за выявленного среди них заболевшего коронавирусом. Людей никуда не выпускают за пределы центра. Возмущенные тюремными условиями мигранты выбросили привезенную им еду и пригрозили голодовкой.

Выходцы из стран Ближнего Востока проникли на территорию Латвии через Беларусь. Власти республики намерены построить забор на границе с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов.