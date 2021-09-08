Минфин рефинансирует кредиты регионов с большой долговой нагрузкой

Минфин рефинансирует кредиты российских регионов, долговая нагрузка которых превышает 25%, рассказал замглавы ведомства Тимур Максимов во время сессии "Долговая устойчивость субъектов РФ: тенденции и перспективы" в рамках V Московского финансового форума - 2021.

Как отметил Максимов, в прошлом году долговая нагрузка на регионы прирастала, поскольку нужно было финансировать антикризисные программы, причем на фоне падения собственных налоговых источников. Регионы, где прирост долговой нагрузки превысил 25%, смогут воспользоваться рефинансиварованием.

Кроме того, будут запущены целевые бюджетные инфраструктурные кредиты для формирования у регионов собственных источников доходов и снижение потребности в заимствованиях.

"С одной стороны, собственные налоговые и неналоговые доходы должны позволять субъектам прогнозировать успешное развитие, с другой стороны, рыночные источники фондирования - банковские кредиты или выпуск ценных бумаг - должны дополнять общую картину ситуации в экономике", - добавил Максимов.

Как отметила заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Мария Багреева, столица тоже была вынуждена пойти на рынок заимствований из-за вызванного пандемией кризиса, поскольку недосчиталась порядка 600 млрд рублей в бюджете. Она рассказала, что на 2021 года запланирован довольной большой объем заимствований - примерно 400 миллиардов рублей, но пока Москва остановилась на 115 миллиардах, так как доходы бюджета исполняются довольно хорошо.

"Поэтому на данный момент пока мы приостановились и дальше будем выходить на рынок в зависимости от бюджетной потребности", - сказала она.

Максимов добавил, что в ряде субъектов в этом году ситуация с доходами оказалась лучше ожидаемой, и при сохранении динамики программу заимствований можно будет не исполнять в полном объеме.

"Мы первое сокращение уже сделали: порядка 900 млрд рублей за счет накопленных остатков. Если у нас будет возможность сократить и дальше эту программу в текущем году, думаю, это нужно будет сделать", - сказал Максимов.