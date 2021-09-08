Новости

На ликвидацию аварий в ЖКХ уходит около 8 часов 17:52
МИД РФ призвал Киев прекратить кощунственные действия против военных захоронений 17:50
О здоровье солдат США сообщит их форма 17:21
Минфин рефинансирует кредиты регионов с большой долговой нагрузкой 17:17
Bloomberg назвал дату начала поставок газа по "Северному потоку-2" 17:16
Пять человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Ногинске 17:12
В ФСС подтвердили, что проактивное информирование граждан уже запущено 17:10
Сотрудник Центра подготовки космонавтов погиб при взрыве бытового газа в Ногинске 17:09
Тульский губернатор назвал Зиничева "надежным боевым товарищем" 17:02
Японцы высмеяли статью о победе Японии над Россией в холодной войне 16:54
В Росздравнадзоре рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19 16:38
Юрист из Тольятти отсудил у комика Соболева 100 тысяч рублей 16:38
Лавров высказался о погибшем главе МЧС Зиничеве 16:21
Талибы запретили женщинам заниматься спортом 16:14
Под завалами дома в Ногинске может находиться ребенок 16:10
ФИФА временно отстранила восемь бразильских игроков английской клубов 16:04
В ФСС назвали число дней нетрудоспособности на одного человека в год 16:02
В ВОЗ обеспокоены качеством медицинской помощи во всем мире 15:54
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами 15:54
Силуанов не исключил финансовую поддержку Беларуси при необходимости 15:30
Две столицы могут стать единой агломерацией 15:30
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева 15:28
Лукашенко предложил отказаться от приема обратно нелегалов из ЕС 15:27
Победителям и призерам Олимпиады в Токио вручат автомобили в Кремле 15:23
Косачев: Зиничев не был "кабинетным" министром 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 17:17
Рубрика: Экономика

Минфин рефинансирует кредиты регионов с большой долговой нагрузкой

Текст: Евгения Думанская

Минфин рефинансирует кредиты российских регионов, долговая нагрузка которых превышает 25%, рассказал замглавы ведомства Тимур Максимов во время сессии "Долговая устойчивость субъектов РФ: тенденции и перспективы" в рамках V Московского финансового форума - 2021.

Фото: РИА Новости
Минфин снова может сократить программу заимствований

Как отметил Максимов, в прошлом году долговая нагрузка на регионы прирастала, поскольку нужно было финансировать антикризисные программы, причем на фоне падения собственных налоговых источников. Регионы, где прирост долговой нагрузки превысил 25%, смогут воспользоваться рефинансиварованием.

Кроме того, будут запущены целевые бюджетные инфраструктурные кредиты для формирования у регионов собственных источников доходов и снижение потребности в заимствованиях.

"С одной стороны, собственные налоговые и неналоговые доходы должны позволять субъектам прогнозировать успешное развитие, с другой стороны, рыночные источники фондирования - банковские кредиты или выпуск ценных бумаг - должны дополнять общую картину ситуации в экономике", - добавил Максимов.

Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США

Как отметила заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Мария Багреева, столица тоже была вынуждена пойти на рынок заимствований из-за вызванного пандемией кризиса, поскольку недосчиталась порядка 600 млрд рублей в бюджете. Она рассказала, что на 2021 года запланирован довольной большой объем заимствований - примерно 400 миллиардов рублей, но пока Москва остановилась на 115 миллиардах, так как доходы бюджета исполняются довольно хорошо.

"Поэтому на данный момент пока мы приостановились и дальше будем выходить на рынок в зависимости от бюджетной потребности", - сказала она.

Максимов добавил, что в ряде субъектов в этом году ситуация с доходами оказалась лучше ожидаемой, и при сохранении динамики программу заимствований можно будет не исполнять в полном объеме.

"Мы первое сокращение уже сделали: порядка 900 млрд рублей за счет накопленных остатков. Если у нас будет возможность сократить и дальше эту программу в текущем году, думаю, это нужно будет сделать", - сказал Максимов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минфин

Главное сегодня

Шойгу: Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским
Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии