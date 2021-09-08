Минсельхоз предложил повысить налог за пользование водными биоресурсами

Минсельхоз разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив увеличить ставки сбора за пользование водными биоресурсами (есть в распоряжении "Российской газеты"). Документ уже согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минвостокразвития, ФНС и ФСБ, урегулированы разногласия с ФАС.

Как следует из документа, ставки налога на большинство видов рыбы повышается существенно. Так, на минтай Охотского моря ставку предлагается повысить с 3,5 тыс. до 4,3 тыс. рублей за тонну, на минтай других районов промысла - с 2 тыс. до 4,3 тыс. рублей за тонну, на камбалу - с 10 рублей до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтус (черный, белокорый, стрелозубый) - с 3,5 тыс. до 12,6 тыс. рублей за тонну, на нерку - с 20 тыс. до 30 тыс. рублей за тонну, на краба камчатского - с 35 тыс. до 80 тыс. рублей за тонну. На некоторые виды водных биоресурсов ставки налога остались прежними из-за ежегодного снижения добычи такой рыбы. Каждый год ставки будут индексироваться с учетом коэффициента-дефлятора.

Предыдущие ставки налога были установлены в 2004 году. Новые ставки составляют от 4,8% от средней цены производителей. Исключение составляют ставки для горбуши, креветок северной и гребенчатой, сельди охотоморской. Если рассчитывать ставки по предлагаемой схеме, ставки будут слишком высокими. Тогда как указанная рыба является социально-значимой для потребления в России. А добыча креветок сопряжена с высокими затратами и тяжелыми условиями промысла. И установление более высоких ставок может привести к недоосвоению этих водных биоресурсов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом градо- и поселкообразующие организации смогут платить 15% от размера ставки, как и по действующему законодательству. Но организациям будет вменены функции по социально-экономическому развитию населенных пунктов, в которых они зарегистрированы.

Налогоплательщики смогут получить налоговые вычеты при переработке уловов на судах рыбопромыслового флота или предприятиях в случае выпуска продукции высокой степени переработки. Воспользоваться вычетом можно, если вести добычу на новых судах, построенных на отечественных верфях. Но такой вычет не будет применяться, если речь идет о вылове в рамках инвестквот. Кроме того, льгота будет положена при осуществлении прибрежного рыболовства, предусматривающего доставку уловов в свежем и охлажденном виде на территорию прибрежных регионов. Возможно будет воспользоваться только одним из видов вычета. Он составит 85%.

По оценке Минсельхоза, новые ставки позволят увеличить в 10 раз (с 2,2 млрд рублей до 21 млрд рублей) налоговые поступления за пользование водными биоресурсами в бюджет. При этом налоговая нагрузка на предприятия отрасли вырастет с 7,8% до 13% (в 1,6 раза). Даже с учетом налоговых вычетов поступления в бюджет увеличатся в 6 раз.

Законопроект обсуждается уже два года. С инициативой о проведении налоговой реформы отрасли выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По оценкам ВАРПЭ, принятие законопроекта увеличит фискальную нагрузку на отрасль на 20%, но благодаря такому решению в консолидированный бюджет от рыбной отрасли поступит дополнительно около 14 млрд рублей (в том числе почти 11 млрд рублей поступит в региональные бюджеты).

"Это приведет к увеличению бюджетной обеспеченности прибрежных регионов", - считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, сейчас единственной налоговой привязкой рыбаков к региональным бюджетам являются НДФЛ и налог на прибыль. Из-за ухудшения финансового состояния отрасли в 2020 году отчисления по налогу на прибыль снижаются, а ставок сборов за водные биоресурсы компенсирует выпадающие доходы регионов.

Герман Зверев также отметил, что ассоциация выступает за отмену "тотального и недифференцированного применения льготы при уплате сбора за пользование водными биоресурсами", как это есть в действующем законодательстве, и предлагала применять льготы только для стимулирования модернизации отрасли, в том числе обновления флота, роста поставок уловов на российский берег и поддержку социально значимых предприятий.

Однако, по его мнению, некоторые моменты в законопроекте недостаточно проработаны. Так, законопроект предусматривает регулярное повышение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов на основании применения коэффициента-дефлятора. При этом коэффициент-дефлятор не учитывает, что отпускные цены на продукцию из водных биоресурсов оторваны от инфляции и могут изменяться в зависимости от волатильности цен, объемов вылова и иных факторов.

Например, в соответствии с законопроектом с учетом инфляции (4,9 % за 2020 год) ставка сбора по минтаю вырастет с 4,3 тыс. до 4,5 тыс. рублей за тонну, в то время как отпускная оптовая цена на продукцию из минтая в 2021 году снизилась на 10,4 % (с 77 до 69 рублей за кг), приводит данные эксперт. Предлагаемый механизм приведет к необоснованному увеличению налоговой нагрузки на рыбопромышленные предприятия, считает Герман Зверев. Поэтому вместо деффлятора ВАРПЭ предлагает использовать данные информационно-аналитических систем о динамике отпускных цен конкретно на рыбу. Также деловое сообщество считает необходимым сохранить льготы по уплате сборов для рыболовецких колхозов (артелей) и не ограничивать по времени применение льгот к градо- и поселкообразующими предприятиями (согласно проекту, эти льготы будут действовать только до конца 2025 года).