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08.09.2021 20:05
Рубрика: В мире

Мир изучает новое афганское правительство

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Объявив новый состав правительства Афганистана, который теперь, кстати, называется Исламский эмират Афганистан (ИЭА), стало ясно, что в движении "Талибан" (запрещено в РФ) возобладало радикальное крыло. Пока все страны говорили о необходимости создания в Кабуле инклюзивного кабинета, куда вошли бы представители всех значимых политических сил и нацменьшинств страны, талибы назначили на большинство постов представителей верхушки движения.
Талибы приурочили инаугурацию своего правительства к годовщине терактов 9/11

"Талибан" заявляет, что нынешнее правительство - временное, однако шансов, что его состав сильно изменится, мало. В составе кабинета нет представителей нацменьшинств, а также отсутствуют женщины. По всей видимости, восстание Фронта национального сопротивления (NRF) во главе с Масудом-младшим в Панджшере дало возможность радикалам "Талибана" взять верх над прагматиками, нацеленными на уступки и налаживание международных отношений. Это не означает, что прагматики ориентированы на Запад, просто они резонно опасаются, что без международной помощи в Афганистане, где трехлетняя засуха наложилась на боевые действия летом и пустую казну, очень скоро может начаться голод.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

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