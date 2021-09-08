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08.09.2021 19:24
Рубрика: Власть

Мишустин: Граждане должны в полной мере ощутить позитивные изменения от роста экономики

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Российская экономика восстановилась до уровня, который был до пандемии коронавируса. И главную роль здесь сыграли меры поддержки предпринимателей, которые будут продолжены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на Московском финансовом форуме. В частности, он сообщил о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на следующий год, а также рассказал о дальнейших мерах по поддержке граждан.

"Сейчас готовим постановление правительства, - сказал премьер. - Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса". Ранее президент поддержал эту идею на встрече с партией "Единая Россия", отметил глава кабмина. Это была одна из главных мер, которая помогла предпринимателям остаться "на плаву" в непростые для экономики времена. Как объяснил Мишустин, именно благодаря снижению административной нагрузки на бизнес и поддержке предприятий удалось выйти на восстановление экономики после пандемийного кризиса.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Хочу отметить, что наша экономика восстановилась уже в июне. Объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня, - заявил глава правительства.

Вирус пока не отступил, но, по предварительной оценке Росстата, рост ВВП России за первое полугодие составил 4,8%, и это существенно выше, чем предполагалось. "Этот темп существенно превышает уровень, который мы осторожно год назад закладывали в общенациональный план", - подчеркнул премьер-министр.

В результате поступление доходов в федеральный бюджет значительно выросло: к концу августа их объем примерно на треть превысил показатель на ту же дату прошлого года. Важно также, что одновременно растут и доходы регионов, добавил глава правительства. Благодаря всему этому удается, в частности, принимать такие меры, как выплаты родителям школьников, разовые выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и другие виды поддержки граждан.

И теперь - вслед за восстановлением экономики - в кабмине ожидают эффекта и для граждан. Мишустин уверен, что россияне должны в полной мере ощутить позитивные изменения от экономического роста. И повышение благосостояния населения должно произойти максимально быстро, нацелил глава кабмина.

Наша экономика восстановилась уже в июне, объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня

Такого же принципа правительство будет придерживаться и при достижении национальных целей развития. Хотя о победе над коронавирусом говорить еще рано, власти РФ уже "могут двигаться дальше" в решении стратегических задач, считает Мишустин. На это были заложены значительные ресурсы федерального бюджета - по предварительным расчетам, порядка 13 трлн рублей ежегодно, уточнил он. Планируются и новые стимулы, чтобы активнее привлекать частных инвесторов к реализации стратегических задач.

Все эти меры должны работать так, чтобы граждане видели реальные ощутимые результаты, уверен премьер-министр. "Глава государства четко обозначил приоритеты, куда должны идти дополнительные ресурсы, и в первую очередь - на поддержку людей, - напомнил он. - Это не разовая мера, это наша долгосрочная позиция - позиция президента, правительства".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Среди прочего, российским властям необходимо формировать комфортную среду для жизни. "Это не только новые квартиры, но и доступная инфраструктура - поликлиники и больницы, школы и детские сады, а также экологическое благополучие", - пояснил Мишустин. Следуя такому принципу, по поручению президента к 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 миллионов семей.

Кроме того, граждан надо активнее вовлекать в решение важных для них вопросов. Правительство планирует развивать и популяризировать инициативное бюджетирование. Это "когда граждане лично участвуют в проработке направлений финансирования из бюджетов разных уровней", пояснил Мишустин. Проекты, которые выдвигают жители городов и сел, решают по-настоящему беспокоящие людей проблемы, считает премьер. "Вся наша дальнейшая работа будет построена вокруг человека, вокруг его семьи, обеспечения благополучия, повышения качества жизни, защиты здоровья, создания комфортной среды для жизни", - резюмировал Мишустин.

Он также сообщил, что правительство разрабатывает стратегию развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Рассмотреть ее планируется до конца года. Реализация документа, рассчитывают в кабмине, должна повысить конкурентоспособность российского финрынка и эффективность финансовой политики в целом. Для этого, напомнил Мишустин, кабмин оптимизировал структуру институтов развития. Это необходимо для того, чтобы они в полной мере участвовали в достижении национальных целей развития и обеспечении устойчивого роста экономики РФ.

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