Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора

Мошенники выманивают у россиян персональные данные, представляясь сотрудниками Роскомнадзора. Об этом рассказали в ведомстве.

Злоумышленник, представившись оператором горячей линии РНК, сообщает жертве, что кто-то якобы пытается сменить ее абонентский номер, после чего предлагается оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя.

После мошенник заявляет, что на проверяемый номер недавно оформили кредит, и предлагает "переключиться" на горячую линию Центробанка, где подтверждают эту информацию.

"Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", - говорится в сообщении ведомства "ВКонтакте".

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, сотрудники ведомства не раскрывают персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и соцсетях, а у операторов горячей линии ведомства нет доступа к кредитным историям и профилям на Госуслугах.