Новости

Москва прекратила программу заимствований 20:55
Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо 20:49
Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы 20:47
Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья 20:37
ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию 20:36
Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем 20:25
В России подешевел бензин 20:09
Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ 19:40
Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку 19:30
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора 19:28
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающемся шторме 19:24
Матвиенко: Курц ценит взаимодействие Австрии и России 19:23
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2" 19:19
Ивана Краско выписали из больницы после инсульта 19:12
Талибы приурочили инаугурацию своего правительства к годовщине терактов 9/11 18:59
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка" 18:57
Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду 18:55
Захарова: США и ЕС потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма 18:35
В Софии состоялась презентация болгарской "Книги памяти" 18:33
Россия и Мексика расширяют сотрудничество в образовании 18:24
ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года 18:21
В МЧС РФ выразили соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 18:11
ФАС возбудила дело в отношении лидера на рынке ОСБ-плит "Кроношпан" 18:04
В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных сертификатов 18:04
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Беларуси 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 19:28
Рубрика: Происшествия

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники выманивают у россиян персональные данные, представляясь сотрудниками Роскомнадзора. Об этом рассказали в ведомстве.

Фото: iStock
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком

Злоумышленник, представившись оператором горячей линии РНК, сообщает жертве, что кто-то якобы пытается сменить ее абонентский номер, после чего предлагается оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя.

После мошенник заявляет, что на проверяемый номер недавно оформили кредит, и предлагает "переключиться" на горячую линию Центробанка, где подтверждают эту информацию.

"Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", - говорится в сообщении ведомства "ВКонтакте".

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, сотрудники ведомства не раскрывают персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и соцсетях, а у операторов горячей линии ведомства нет доступа к кредитным историям и профилям на Госуслугах.

Происшествия Преступления Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2"
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка"
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора