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08.09.2021 17:52
Рубрика: Экономика

На ликвидацию аварий в ЖКХ уходит около 8 часов

Текст: Марина Трубилина

Более 80 тысяч происшествий в сфере жилищно-коммунального хозяйства зафиксировано за этот год.

Фото: МЧС/ТАСС
Пять человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Ногинске

Система мониторинга и контроля устранения аварий в ЖКХ была запущена в пилотном режиме в июле прошлого года, а с сентябре 2020-го заработала в полноценном режиме. Сейчас к системе подключены все регионы, данные в нее заносят 1 717 муниципалитетов и 1014 ресурсоснабжающих организаций.

За прошедшее время было зафиксировано 15 тысяч аварий и 65 инцидентов на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда. 266 раз в связи с авариями и природными явлениями вводился режим чрезвычайной ситуации. Почти половина зафиксированных аварий и инцидентов (47%) пришлась на водоснабжение, около 16% - на теплоснабжение, сообщает пресс-служба Минстроя.

В среднем на аварийно-восстановительные работы, по данным системы, уходило около 8,5 часа. При этом в ряде регионов проблемы устранялись гораздо быстрее - на это уходило менее 4 часов. Среди этих регионов - Ненецкий АО, Республика Алтай, ХМАО, Калининградская, Кемеровская, Брянская, Московская области, Северная Осетия, Чечня и Камчатский край.

Предполагается, что в дальнейшем время проведения аварийно-восстановительных работ должно сокращаться. Как сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ, сейчас в Фокино Приморского края завершается апробация проекта по созданию единой диспетчерской службы и организации автоматизированного сбора и анализа данных на объектах теплоснабжения с автоматической передачей информации о происшествиях в систему. Это позволяет максимально оперативно отображать проблемы в системе, а также сократить время реагирования на происшествия до 5 минут, а продолжительность аварийных работ на 55%.

Сведения, поступающие в систему, позволяют выявлять наиболее аварийные сферы и объекты ЖКХ, подчеркивают в фонде.

Экономика ЖКХ Происшествия ЧП Правительство Минстрой

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