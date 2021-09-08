На ликвидацию аварий в ЖКХ уходит около 8 часов

Более 80 тысяч происшествий в сфере жилищно-коммунального хозяйства зафиксировано за этот год.

Система мониторинга и контроля устранения аварий в ЖКХ была запущена в пилотном режиме в июле прошлого года, а с сентябре 2020-го заработала в полноценном режиме. Сейчас к системе подключены все регионы, данные в нее заносят 1 717 муниципалитетов и 1014 ресурсоснабжающих организаций.

За прошедшее время было зафиксировано 15 тысяч аварий и 65 инцидентов на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда. 266 раз в связи с авариями и природными явлениями вводился режим чрезвычайной ситуации. Почти половина зафиксированных аварий и инцидентов (47%) пришлась на водоснабжение, около 16% - на теплоснабжение, сообщает пресс-служба Минстроя.

В среднем на аварийно-восстановительные работы, по данным системы, уходило около 8,5 часа. При этом в ряде регионов проблемы устранялись гораздо быстрее - на это уходило менее 4 часов. Среди этих регионов - Ненецкий АО, Республика Алтай, ХМАО, Калининградская, Кемеровская, Брянская, Московская области, Северная Осетия, Чечня и Камчатский край.

Предполагается, что в дальнейшем время проведения аварийно-восстановительных работ должно сокращаться. Как сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ, сейчас в Фокино Приморского края завершается апробация проекта по созданию единой диспетчерской службы и организации автоматизированного сбора и анализа данных на объектах теплоснабжения с автоматической передачей информации о происшествиях в систему. Это позволяет максимально оперативно отображать проблемы в системе, а также сократить время реагирования на происшествия до 5 минут, а продолжительность аварийных работ на 55%.

Сведения, поступающие в систему, позволяют выявлять наиболее аварийные сферы и объекты ЖКХ, подчеркивают в фонде.