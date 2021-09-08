На жилье для ветеранов направят 1,6 млрд рублей

Перераспределить средства, которые направляются на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, намерен Минстрой.

Мониторинг очереди на жилье, проведенный ведомством, показал, что ситуация отличается в разных регионах. В одних вообще нет ветеранов, нуждающихся в квартирах, в других на их обеспечение жильем не хватает средств.

"В целях скорейшего обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрено направить субъектам РФ в 2021 году 1 645,1 млн рублей", - сообщает пресс-служба ведомства. Из них 1 562,8 млн рублей будут выделены на решение квартирного вопроса 904 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, которые стоят в очереди на жилье. Еще 82,3 млн рублей будет направлено в регионы в качестве резервных средств для обеспечения жильем ветеранов, которые встанут на учет в нынешнем году.

При подготовке проекта распоряжения правительства учитывались сведения о числе ветеранов-очередников, не обеспеченных жильем на июль 2021 года, а также прогнозы региональных властей о том, сколько ветеранов встанет в очередь до конца нынешнего года.