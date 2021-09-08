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08.09.2021 11:34
Рубрика: Экономика

На жилье для ветеранов направят 1,6 млрд рублей

Текст: Марина Трубилина

Перераспределить средства, которые направляются на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, намерен Минстрой.

Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья

Мониторинг очереди на жилье, проведенный ведомством, показал, что ситуация отличается в разных регионах. В одних вообще нет ветеранов, нуждающихся в квартирах, в других на их обеспечение жильем не хватает средств.

"В целях скорейшего обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрено направить субъектам РФ в 2021 году 1 645,1 млн рублей", - сообщает пресс-служба ведомства. Из них 1 562,8 млн рублей будут выделены на решение квартирного вопроса 904 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, которые стоят в очереди на жилье. Еще 82,3 млн рублей будет направлено в регионы в качестве резервных средств для обеспечения жильем ветеранов, которые встанут на учет в нынешнем году.

При подготовке проекта распоряжения правительства учитывались сведения о числе ветеранов-очередников, не обеспеченных жильем на июль 2021 года, а также прогнозы региональных властей о том, сколько ветеранов встанет в очередь до конца нынешнего года.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минстрой Квартиры для ветеранов

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