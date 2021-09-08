Назван автор текста "Тотального диктанта-2022"

Автором текста для "Тотального диктанта-2022" стала писатель, поэт и сценарист Марина Степнова. Впервые имя главного диктатора, который будет читать свой отрывок в столице ТД, назвали в ходе традиционного онлайн-марафона. В этом году его приурочили к Международному дню грамотности.

Марина Степнова специально написала текст для диктанта. Не вдаваясь в подробности, что запрещено правилами проекта, писатель рассказала, что он будет о мальчике-подростке, который живет в Воронеже XIX века и ждет свою первую любовь. Воронеж для писателя очень важный город, там познакомились ее родители. "Писать было трудно, поскольку впервые это делала для тех, кто будет его писать, поэтому пыталась не употреблять особенно сложных слов", - призналась Марина и добавила, что сама не уверена в своей пунктуационной безупречности ("Меня ненавидят все корректоры"). Филологический совет "Тотального диктанта" предложил автору поменять некоторые слова, переставил несколько запятых.

"Тотальный диктант" - чудесная затея, - сказала писатель. - Это не игра для своих, а очень важно для всей современной русской литературы, для которой наступили не лучшие времена". По мнению Степновой, она сегодня никого никуда не зовет, превратилась в "игрушку" для приятного времяпрепровождения, поэтому "Тотальный диктант" - это еще и способ напомнить, что литература есть, и очень хорошая. "Особенно здорово, что "ТД" - это не только российская история, что мы объединены в глобальный книжный клуб. Это очень светлая история".

Онлайн-марафон ТД в этом году посвящен русскому языку, соответственно его участниками стали историки языка, известные филологи, популяризаторы науки, специалисты в области образования, литературные критики.

"Этот марафон мы назвали "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее", в нем мы хотим показать, какие стадии изменений претерпевал русский язык, какие процессы для него постоянны, а какие явления временны", - сказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.