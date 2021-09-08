Названа официальная причина смерти актера Майкла Кеннета Уильямса

Омар из культовой криминальной драмы "Прослушка", актер Майкл Кеннет Уильямс, умер в своей квартире в Бруклине от передозировки неодобряемыми законом веществами - предварительная версия смерти артиста получила официальное подтверждение.

Как передает TMZ, в связи с инцидентом начато уголовное расследование и в настоящее время полицейские Нью-Йорка заняты поисками поставщика зелья. Речь идет о героине.

Все обстоятельства инцидента станут известны через несколько недель - по результатам проведения токсикологических экспертиз.

Труп артиста обнаружили родные после того, как он перестал выходить на связь.