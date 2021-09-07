Умер актер из "Прослушки" и "Подпольной империи" Майкл Кеннет Уильямс

Кинематограф продолжает нести ужасные потери: из жизни ушёл актёр Майкл Кеннет Уильямс. Ему было 54 года.

По данным издания The Wrap, которое ссылается на полицию Нью-Йорка, тело Майкла Кеннета было обнаружено в его квартире в Бруклине. Предварительная причина смерти - передозировка наркотиками.

Харизматичный актёр с характерным шрамом через пол-лица прежде всего известен ролями в культовых гангстерских сериалах HBO "Прослушка" (Омар Литтл), "Подпольная империя" (Мелок) и "Клан Сопрано" (Рэй Рэй - небольшая роль, в отличие от первых двух).

Также играл в таких фильмах и сериалах, как "Закон и порядок", "C.S.I.: Место преступления", "Бруклинские полицейские", "Прощай, детка, прощай", "Невероятный Халк", "Сообщество", "12 лет рабства", "Робокоп" (2014), "Хэп и Леонард", "Судная ночь 2", "Кредо убийцы" и многих других.

В числе последних проектов - "Сиротский Бруклин" и "Страна Лавкрафта".