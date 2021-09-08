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08.09.2021 13:38
Рубрика: Экономика

Названы отрасли, лидирующие по числу профзаболеваний

Текст: Елена Манукиян
Лидером по числу профессиональных заболеваний в 2020 году стали угольная и горно-металлургическая промышленность. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергей Алещенко.
Фото: Николай Тришин/ТАСС Фото: Николай Тришин/ТАСС
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Так, из 3,5 тысяч впервые выявленных профессиональных заболеваний почти каждое третье обнаружено у работников, занятых в этих отраслях.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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По словам, Алещенко всего во вредных и опасных условиях труда заняты 20% работников или 10 млн россиян. Профессиональные заболевания выявляются у каждого десятого.

Замруководителя ФСС напомнил, что в этом году стартовал пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний. Он продлится до 31 декабря 2021 года. В нем принимают участие работники авиации и железнодорожного транспорта. Так, например, основным профессиональным заболеванием у летчиков признана нейросенсорная тугоухость, которой страдают после выхода на пенсию 90% авиаторов. В рамках эксперимента на профилактическое лечение направлены 97 человек, у которых профзаболевания выявлены на ранней стадии. "Это нужно для того, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие", - пояснил Алещенко. Он подчеркнул, что после лечения за людьми будут наблюдать врачи, результаты проанализируют, в дальнейшем будет принято решение о целесообразности распространения проекта на других работодателей.

Проект финансируется из средств Фонда социального страхования, включая реабилитацию работников, отпуск на период ее прохождения, затраты на дорогу, медосмотры.

Ранее на актуальность профилактики профессиональных заболеваний обратила внимание вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что официально их доля невелика (всего 1% от общего числа), однако сегодня основной причиной низкой средней продолжительности жизни остается высокая смертность граждан именно трудоспособного возраста. Так, треть из общего числа умерших - это граждане трудоспособного возраста, 80% из них - мужчины.

Экономика Работа Охрана труда Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Рынок труда

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