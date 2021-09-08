Названы отрасли, лидирующие по числу профзаболеваний

Лидером по числу профессиональных заболеваний в 2020 году стали угольная и горно-металлургическая промышленность. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергей Алещенко.

Так, из 3,5 тысяч впервые выявленных профессиональных заболеваний почти каждое третье обнаружено у работников, занятых в этих отраслях.

По словам, Алещенко всего во вредных и опасных условиях труда заняты 20% работников или 10 млн россиян. Профессиональные заболевания выявляются у каждого десятого.

Замруководителя ФСС напомнил, что в этом году стартовал пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний. Он продлится до 31 декабря 2021 года. В нем принимают участие работники авиации и железнодорожного транспорта. Так, например, основным профессиональным заболеванием у летчиков признана нейросенсорная тугоухость, которой страдают после выхода на пенсию 90% авиаторов. В рамках эксперимента на профилактическое лечение направлены 97 человек, у которых профзаболевания выявлены на ранней стадии. "Это нужно для того, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие", - пояснил Алещенко. Он подчеркнул, что после лечения за людьми будут наблюдать врачи, результаты проанализируют, в дальнейшем будет принято решение о целесообразности распространения проекта на других работодателей.

Проект финансируется из средств Фонда социального страхования, включая реабилитацию работников, отпуск на период ее прохождения, затраты на дорогу, медосмотры.

Ранее на актуальность профилактики профессиональных заболеваний обратила внимание вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что официально их доля невелика (всего 1% от общего числа), однако сегодня основной причиной низкой средней продолжительности жизни остается высокая смертность граждан именно трудоспособного возраста. Так, треть из общего числа умерших - это граждане трудоспособного возраста, 80% из них - мужчины.