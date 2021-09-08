Одежду ремесленного производства освободили от обязательной маркировки

Для товаров легкой промышленности, изготовленных ремесленниками, не потребуется обязательная маркировка. Распоряжение правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, маркировка больше не требуется для трикотажных блузок машинной и ручной вязки, пальто, накидок, плащей, курток, ветровок, текстиля для кухни и постельного белья, произведенных кустарным способом.

Решение принято по просьбе предпринимателей, указывают в пресс-службе правительства.

Однако определение ремесленной продукции в документе не приводится, поскольку согласно принятой практике в подзаконных актах терминология не рассматривается. Как указано в распоряжении правительства, продукты труда ремесленников определяются законодательством субъектов Российской Федерации.

На региональном уровне пока это понятие также только проходит закрепление. По мнению экспертов, под ремесленной продукцией понимается штучный товар. Между тем, необходимость маркировки вызывала опасения у мелких производителей из-за высоких расходов на оборудование.

Исключать ремесленную продукцию из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировки, начали с 2020 года. В распоряжение правительства семь раз вносились изменения. В одной из редакций по просьбе представителей бизнеса также от обязательной маркировки были освобождены производители ремесленной обуви.

Кроме того, распоряжением правительства, срок введения обязательной маркировки велосипедов перенесен с 1 сентября 2021 года на 1 марта 2022 года.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и завершится в 2024 году. При маркировки на продукцию наносится уникальный цифровой код, который позволяет каждому покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар. Маркировка также даёт возможность проследить весь путь товара от производителя или импортера до конечного потребителя, уточняют в правительстве.