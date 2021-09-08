Опрос: Половине россиян некомфортно на своих рабочих местах

50% российских работников полностью или частично недовольны комфортностью своих рабочих мест. Таковы данные опроса, проведенного компаниями HeadHunter и WeWork, сообщает РБК.

В опросе приняли участие 1135 российских работников. Почти треть из них (30%) рабочее место не устраивает частично. 12% - скорее не устраивает и 8% - не устраивает совсем. Большинство недовольных указали на непривлекательный дизайн рабочего места, плохую мебель, отсутствие кондиционеров и высокий уровень шума вокруг.

При этом в качестве главных условий для создания комфорта на работе многие респонденты назвали наличие "тихих" зон и зон для расслабления, а также различных бытовых предметов (например, кофеварок).