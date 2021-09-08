Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза

За последние три месяца количество кибератак на сайты избиркомов разных уровней выросло в 2,5 раза. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Мы фиксируем рост числа потенциально опасных воздействий из сети интернет на ресурсы ЦИК и сайты избирательных комиссий. Так, за период с июля до начала сентября число зафиксированных потенциально опасных воздействий выросло в 2,5 раза и составило порядка 170 тысяч", - сказала Памфилова.

По ее словам, треть этих атак из числа весьма опасных. "Их успешная реализация могла нанести значительный вред инфраструктуре сайта ЦИК и сайтов избиркомов", - заявила глава комиссии.