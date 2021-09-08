Новости

Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации 13:10
В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро 13:09
В столице объявили "желтый уровень" погодной опасности 13:08
Путин получил доклад о гибели Зиничева 13:01
Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь" 13:01
Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске 12:59
СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября 12:59
Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября 12:58
Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике 12:57
Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет 12:53
Путин принял доклад Воробьева по Ногинску 12:51
Путин примет участие в праздновании Дня Москвы 12:49
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом 12:48
Аксаков не исключил мирового кризиса через два года 12:39
До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов 12:30
В "Яндексе" рассказали о последствиях DDoS-атаки 12:21
Оперштаб: В Москве выявлено 1269 новых случаев COVID-19 12:17
Количество записавшихся на онлайн-голосование превысило 2 млн человек 12:16
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" 12:11
Чернышенко поручил проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях 12:11
Из-под завалов дома в Ногинске извлечено тело одного из погибших 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 13:12
Рубрика: Власть

Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза

Текст: Галина Мисливская

За последние три месяца количество кибератак на сайты избиркомов разных уровней выросло в 2,5 раза. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
ЦИК: На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 50 тысяч россиян

"Мы фиксируем рост числа потенциально опасных воздействий из сети интернет на ресурсы ЦИК и сайты избирательных комиссий. Так, за период с июля до начала сентября число зафиксированных потенциально опасных воздействий выросло в 2,5 раза и составило порядка 170 тысяч", - сказала Памфилова.

По ее словам, треть этих атак из числа весьма опасных. "Их успешная реализация могла нанести значительный вред инфраструктуре сайта ЦИК и сайтов избиркомов", - заявила глава комиссии.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией