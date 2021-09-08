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Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 10:56
Рубрика: Власть

Памфилова: СМИ-иноагенты будут освещать выборы наравне с остальными

Текст: Галина Мисливская
Издания, внесенные Минюстом в реестр СМИ-иноагентов не будут поражены в правах, они получат аккредитацию ЦИК и будут освещать выборы на общих основаниях, заявила глава комиссии Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"У них будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие", - рассказала председатель Центризбиркома. Она добавила, что СМИ-иноагенты получат аккредитацию для работы на выборах и выразила надежду, что они будут добросовестно освещать избирательный процесс.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Памфилова: "Карусели" на выборах уже невозможны

Напомним, размещенный на сайте Минюста реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента насчитывает 47 позиций. Закон обязывает эти издания указывать свой статус в любых материалах, а другие медиа - соответствующим образом помечать выдержки из публикаций СМИ-иноагентов при цитировании и упоминании.

Добавим также, что Центризбирком в ближайшее время намерен дать пояснения по работе иноагентов на выборах. Речь идет не только о СМИ, но и о наблюдателях.

Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
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