Памфилова: СМИ-иноагенты будут освещать выборы наравне с остальными

Издания, внесенные Минюстом в реестр СМИ-иноагентов не будут поражены в правах, они получат аккредитацию ЦИК и будут освещать выборы на общих основаниях, заявила глава комиссии Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ

"У них будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие", - рассказала председатель Центризбиркома. Она добавила, что СМИ-иноагенты получат аккредитацию для работы на выборах и выразила надежду, что они будут добросовестно освещать избирательный процесс.

Напомним, размещенный на сайте Минюста реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента насчитывает 47 позиций. Закон обязывает эти издания указывать свой статус в любых материалах, а другие медиа - соответствующим образом помечать выдержки из публикаций СМИ-иноагентов при цитировании и упоминании.

Добавим также, что Центризбирком в ближайшее время намерен дать пояснения по работе иноагентов на выборах. Речь идет не только о СМИ, но и о наблюдателях.