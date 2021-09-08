Патрушев обсудил с руководством Индии ситуацию в Афганистане

В Нью-Дели в среду премьер-министр Индии Нарендра Моди принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

"Во время беседы был затронут широкий круг вопросов российско-индийского сотрудничества, а также ряд проблем международной повестки дня. Обсуждены возможности для дальнейшего развития особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, включая углубление политического диалога на высшем и высоком уровнях", - сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин. По его словам, собеседники также затронули перспективу укрепления взаимодействия в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС, а также развитие российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Кроме того, Моди и Патрушев подтвердили настрой двух стран на усиление координации в укреплении региональной стабильности, в том числе на афганском направлении.

Перед этим в столице Индии прошли российско-индийские консультации по вопросам безопасности. В консультациях приняли участие представители ряда российских и индийских министерств и ведомств. Российскую делегацию возглавил Николай Патрушев, который прибыл в Нью-Дели по приглашению советника премьер-министра Индии Аджита Довала. Во время консультаций стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на дальнейшее взаимодействие на антитеррористическом треке. А также борьбы с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Отдельно внимание было уделено активизации совместной работы по линии спецслужб и военных ведомств России и Индии.

Кроме того, в продолжение состоявшегося 24 августа телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялся обмен мнениями по военно-политической и социально-экономической обстановке в Афганистане. По словам официального представителя аппарата Совбеза, отдельно были рассмотрены гуманитарные и миграционные проблемы в этой стране, а также перспективы российско-индийского сотрудничества для запуска процесса мирного урегулирования на основе межафганского диалога.

Патрушев и его индийский коллега договорились о координации подходов к работе на афганском направлении в многосторонних форматах. Они подчеркнули важность определения параметров будущего государственного устройства Афганистана самими афганцами. И заявили о необходимости недопущения в стране эскалации насилия, социальных, этнических и конфессиональных противоречий.