Педиатр рассчитала суточную норму воды для школьника

Вода не только утоляет жажду, но и необходима для нормального пищеварения, предотвращает запоры и благодаря ей из организма выходят шлаки. Питьевой режим школьников младших классов предполагает употребление 1,7-2 литров воды каждый день.

Дети старше 12 лет нуждаются в воде наравне со взрослыми, для них средние дозировки выше и составляют 2,2 литра в сутки. Но вообще может применяться и формула: на каждые 10 килограммов веса требуется 300 миллилитров воды.

Как сообщила aif.ru педиатр Татьяна Буцкая, при расчете нормы потребления воды в сутки необходимо учитывать всю потребляемую жидкость, а не только чистую воду.

"Во-первых, ребенок получает необходимую жидкость не только из напитков, но и из супов, овощей, фруктов и даже хлеба. Во-вторых, школьник в состоянии сам контролировать свои потребности. Родителю остается позаботиться только о двух нюансах: о качестве напитков и их свободном доступе", - говорит эксперт.

Кроме питьевой воды рекомендуются. Компоты - они обеспечат растущий организм не только ценными витаминами и минералами, но и клетчаткой, пектинами, связывающими вредные соединения и стимулирующими работу ЖКТ. А вот от газировки, кофе и энергетиков следует воздержаться.