Перечень соцвыплат, которые нельзя списать за долги, будет расширен

"Вторая новация - расширен перечень социальных выплат, которые не подлежат списанию в рамках исполнительного производства", - отметила она во время обсуждения законопроекта о защите соцвыплат от списания.

В список добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта.

Кроме того, граждане смогут с помощью соцвыплат гасить свои кредиты. Чтобы это сделать, нужно личное письменное распоряжение человека, которое он дает банку. И если у человека изменилась финансовая ситуация, он имеет право в течение 14 дней после списания выплаты потребовать ее у банка обратно. Кредитная организации в течение трех ней вернет необходимую сумму.