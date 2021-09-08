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08.09.2021 12:55
Рубрика: Экономика

Перечень соцвыплат, которые нельзя списать за долги, будет расширен

Текст: Георгий Панин
Перечень социальных выплат, которые нельзя списать за долги, будет расширен. Об этом заявила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина, передает РИА Новости.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Вторая новация - расширен перечень социальных выплат, которые не подлежат списанию в рамках исполнительного производства", - отметила она во время обсуждения законопроекта о защите соцвыплат от списания.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В список добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта.

Кроме того, граждане смогут с помощью соцвыплат гасить свои кредиты. Чтобы это сделать, нужно личное письменное распоряжение человека, которое он дает банку. И если у человека изменилась финансовая ситуация, он имеет право в течение 14 дней после списания выплаты потребовать ее у банка обратно. Кредитная организации в течение трех ней вернет необходимую сумму.

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