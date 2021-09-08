Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем

Новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной о нормализации отношений закончился ничем, сообщает газета Kurir. Консультации при посредничестве ЕС идут уже десять лет, но реального прогресса до сих пор не достигнуто, отмечают эксперты.

Сербскую делегацию на встрече в Брюсселе возглавил директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович. Его оппонентом выступил вице-премьер самопровозглашенной республики Бесник Беслими.

Петкович, комментируя итоги переговоров в Брюсселе, отметил дефицит доверия и нежелание косовских албанцев "вести конструктивный диалог".

Напомним, сербский автономный край Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость в 2008 году. Приштина при поддержке Вашингтона за последнее время активизировала усилия по вступлению в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.