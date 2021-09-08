Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку

Экипаж МКС, куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сдал первые предполетные экзамены. "В целом молодцы", - прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О том, что первый день экзаменационных тренировок для основного и дублирующего экипажей МКС завершен, в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Рогозин. "Основной экипаж на тренажере российского сегмента МКС - оценка 5,0", - написал он, добавив, что дублирующий экипаж получил оценку 4,56.

Напомним, Клим Шипенко в октябре приступит к съемкам "Вызова" - первого художественного фильма в космосе. Главную роль сыграет Юлия Пересильд. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября, пока экипаж готовят к полету - всего на орбите они проведут десять дней.