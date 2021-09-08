Новости

Москва прекратила программу заимствований 20:55
Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо 20:49
Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы 20:47
Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья 20:37
ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию 20:36
Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем 20:25
В России подешевел бензин 20:09
Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ 19:40
Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку 19:30
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора 19:28
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающемся шторме 19:24
Матвиенко: Курц ценит взаимодействие Австрии и России 19:23
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2" 19:19
Ивана Краско выписали из больницы после инсульта 19:12
Талибы приурочили инаугурацию своего правительства к годовщине терактов 9/11 18:59
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка" 18:57
Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду 18:55
Захарова: США и ЕС потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма 18:35
В Софии состоялась презентация болгарской "Книги памяти" 18:33
Россия и Мексика расширяют сотрудничество в образовании 18:24
ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года 18:21
В МЧС РФ выразили соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 18:11
ФАС возбудила дело в отношении лидера на рынке ОСБ-плит "Кроношпан" 18:04
В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных сертификатов 18:04
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Беларуси 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 19:30
Рубрика: Культура

Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку

Текст: Инга Бугулова

Экипаж МКС, куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сдал первые предполетные экзамены. "В целом молодцы", - прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фото: Центр подготовки Космонавтов
Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов"

О том, что первый день экзаменационных тренировок для основного и дублирующего экипажей МКС завершен, в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Рогозин. "Основной экипаж на тренажере российского сегмента МКС - оценка 5,0", - написал он, добавив, что дублирующий экипаж получил оценку 4,56.

Напомним, Клим Шипенко в октябре приступит к съемкам "Вызова" - первого художественного фильма в космосе. Главную роль сыграет Юлия Пересильд. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября, пока экипаж готовят к полету - всего на орбите они проведут десять дней.

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2"
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка"
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"