Наш собеседник хорошо известен не только в республике. Холдинг, сооснователем и управляющим партнером которого он является, успешно работает в Киргизии и других странах, включая Россию. Тем не менее, сам он скорее опровергает бытующие стереотипы о людях из мира крупного бизнеса. Почему важно прислушиваться к ученым, беречь природу и как решать проблемы развития - на эти и другие вопросы в интервью "РГ" ответил Бабур Тольбаев.

О вас часто говорят как о стороннике "зеленой" экономики...

Бабур Тольбаев: И с каждым годом я становлюсь все "зеленее". А как иначе? Меня, к примеру, беспокоит проблема наполняемости наших рек. Ученые говорят, что раньше маловодные периоды в КР случались раз в шесть-семь лет, а сегодня уже каждые два-три года. Если так пойдет и дальше, то прогнозы об остром дефиците воды в республике сбудутся в недалеком будущем. Чтобы этого не произошло, мы должны перестать жить только сегодняшним днем, начать задумываться о том, что останется нашим детям.

Многих пугают требования "зеленых" немедленно отказаться от привычных технологий, использования угля и нефтепродуктов.

Бабур Тольбаев: Я сторонник мягкого подхода. На мой взгляд, двигаться к глобальным изменениям нужно осторожно, отказываясь от привычных нам технологий постепенно. В том числе от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания или угля, используемого для отопления. Нам, полагаю, стоит начать с другого. Ко мне как-то приезжали индусы. Они были поражены, когда узнали, что на наших автомойках машины моют питьевой водой. Вот на какой теме нужно акцентировать внимание общественности. Потому что в будущем чистой воды в республике точно не будет больше, чем сейчас.

Что, как вы думаете, должно произойти, чтобы люди поняли ценность воды?

Бабур Тольбаев: Ученые предвещают Центральной Азии водную катастрофу - к 2040-2045 годам. Всерьез. И это страшно. Мы должны задаться вопросом, какую планету оставим потомкам. Настоящая любовь к детям и внукам - осознание факта, что к ресурсам Земли, особенно водным, нужно относиться бережно.

Мое личное мнение - все должно решаться на уровне правительства. Рядовым киргизстанцам сегодня, к сожалению, некогда думать о подобных проблемах. Им бы семьи накормить, а не плюсы и минусы "зеленой" экономики обсуждать. Все зависит от руководителей, и я рад, что лидеры встречаются, обсуждают разные вопросы, вместе ищут выходы из сложных ситуаций. Проблема засухи, нехватки воды касается всего региона. Решать ее нужно общими усилиями, иначе не избежать конфликтов.

Может ли в этом помочь развитие сотрудничества с Россией?

Бабур Тольбаев: Других вариантов, кроме как развитие экономических связей с Российской Федерацией, я в целом не вижу. Должна продолжаться евразийская интеграция. При этом соглашения между нашими странами необходимо заключать с учетом интересов всех сторон.

В Соглашении о ЕАЭС говорится о свободном движении капитала в границах интеграционного объединения. Действует ли эта преференция в настоящее время?

Бабур Тольбаев: Думаю, что республика пока еще не достигла нужного уровня интеграции и финансового развития, когда она может заявить о себе как о полноценном участнике соглашения в сфере свободного движения капитала. Иначе в республике уже давно открыли бы свои филиалы банки из стран союза. Хотя, конечно, нам сильно хочется вырасти. Мы же нетерпеливые, хотим, чтобы все случилось сразу, но так не бывает.

Как вам работается в России?

Бабур Тольбаев: Россия в последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Благодаря цифровизации в налоговой сфере работать в РФ стало намного легче, чем 10 лет назад, когда мы открыли первый офис в Екатеринбурге.

Досье "РГ"



Бабур Латиханович Тольбаев родился 20 сентября 1976 года в Оше. В 1997-м окончил Ошский государственный университет по специальности "английский и французский языки". С 1995-го по 1996 год учился в Университете штата Миссисипи (США) по направлениям "международные отношения", "информационные системы управления", "французский язык и международный бизнес". В 2000 году заочно окончил юридический факультет Ошского государственного университета. Микрокредитную компанию, которая сегодня называется "М Булак", начал строить в 2008 году. Сегодня холдинг "М Булак" - это более 200 офисов в Киргизии, России, Азербайджане и Узбекистане, в которых работают более трех тысяч сотрудников.

Ключевой вопрос

Какие, на ваш взгляд, рецепты могут привести к успешному развитию республики?

Бабур Тольбаев: Полагаю, фокусировать внимание необходимо, в первую очередь, на реформах в экологии, экономике и образовании. Наши дети должны свободно говорить на киргизском, русском и английском языках, а если брать экономику, то нужно, наконец, переходить к делу от разговоров о возможностях для бизнеса. Предпринимателям нужны реальная свобода и отсутствие бюрократии. Мне бы очень хотелось, чтобы к реализации тех или проектов, процессу принятия решений в стране чиновники чаще привлекали профессионалов, ученых. Желаю нашей стране политической стабильности, экономического роста и повышения уровня экологической культуры среди всех слоев населения.

Кстати

Об экономике

Что сегодня происходит в финансовой сфере республики?

Бабур Тольбаев: К сожалению, этот сектор в период пандемии сильно ослаб. Нацбанк (НБ) КР, работа которого сфокусирована на стабилизации финансовой системы, справляется. Республиканские банки, однако, пока не продвигают крупные проекты. Для этого нужны "длинные" денежные средства. Благо в стране есть Российско-Киргизский фонд развития, который много делает для разных сфер экономики КР.

Отмечу, что без устойчивой и прибыльной финансовой системы не будет развития малого, среднего и крупного бизнеса. Если бы ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, не ослабили, не "открыли" страну, можно было бы увидеть банкротство некоторых банков. Поэтому лично я благодарен правительству и НБ КР за взвешенную и профессиональную позицию в работе с финансово-кредитными учреждениями республики.