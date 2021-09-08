Посольство РФ проверит информацию о россиянах после землетрясения в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано во вторник вечером в юго-западном мексиканском штате Герреро. Очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от Акапулько.

Как сообщает РИА Новости, посольство России сейчас выясняет, не пострадали ли россияне в результате подземных толчков. "Работаем над этим, трясло сильно, связь сотовая перегружена, собираем информацию о наших гражданах", - сообщил пресс-атташе Евгений Ненашкин.

В столице Мексики, расположенной примерно в 300 км от Акапулько, сработала система оповещения о сильном землетрясении, пишет ТАСС. По данным властей, разрушений нет, однако ряд районов столицы остался без электроэнергии. Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум призвала жителей сохранять спокойствие.